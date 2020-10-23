У США 22 жовтня відбулися фінальні дебати кандидатів у президенти країни – чинного глави держави Дональда Трампа, який представляє Республіканську партію, та кандидата від демократів Джо Байдена.Трамп, який відстає у більшості опитувань громадської думки, відстоював свої методи боротьби з пандемією коронавірусу, яка була однією з основних тем дискусії. За словами глави Білого дому, американці «вчаться жити» з вірусом і матимуть вакцину до кінця року. Байден відповів, що з поширенням пандемії Трамп не планує зупиняти «темну зиму» смертності від коронавірусу. Вибори президента США відбудуться 3 листопада.