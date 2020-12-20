У США вимагають відповіді на кібератаку, в якій звинувачують російських хакерів

У США двоє сенаторів, республіканець і демократ, незалежно одне від одного виступили з вимогами дати належну відповідь на масовані кібератаки останнього часу на комп’ютерні мережі багатьох урядових органів США, вчинені, за даними американських фахівців із кібербезпеки, російським хакерами.

Сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив, що той напад «вимагає відповіді», і варто б очікувати, що то буде «кібервідповідь». Але, за його словами, він не певен, що США мають здатність дати таку відповідь принаймні в такому ж чи й іще більшому масштабі, «як то Росія зробила нам».

Виступаючи на телеканалі NBC, Ромні також сказав, що розчарований реакцією на цей кібернапад чинного президента Дональда Трампа – який, всупереч наявній інформації, публічно висловив сумніви в тяжкості цього кібернападу і в тому, що його здійснила Росія.

За словами сенатора, Трамп «раптово сліпне, коли йдеться про Росію», і не хоче визнавати, що Росія – «надзвичайно поганий актор на світовій сцені».

Як сказав Ромні, американські фахівці з кібербезпеки визначили, що напад був здійснений із Росії і був дуже серйозний і шкідливий: хакери дісталися, серед іншого, до мереж органу, відповідального за ядерні можливості США і за розробки в галузі ядерної зброї.

Сенатор-демократ Марк Ворнер, зі свого боку, сказав на телеканалі ABC, що кібернапад, можливо, ще триває і що його повний масштаб іще не визначили.

Як сказав Ворнер, чільний представник демократів в комітеті Сенату у справах розвідки, Вашингтон мав би чітко дати знати противникам, «що, якщо ви йдете на такі дії, ми й інші завдамо удару у відповідь».

Обраний президент Джо Байден, як заявив майбутній голова його апарату Білого дому Рон Клайн, зараз обмірковує, яку дати відповідь на цей кібернапад.

«Ідеться не тільки про санкції, а й про інші кроки й заходи, які ми можемо здійснити, щоб знизити здатність іноземних сил здійснювати такі напади», – сказав він.

Але Клайн попередив в інтерв’ю телеканалові CBS, що наразі лишається без відповіді ще багато питань про мету, природу і обсяг цих останніх нападів.

Попереднього дня, 19 грудня, Трамп уперше відреагував на ці кібернапади, висловивши в твітері сумніви в їхній тяжкості і в тому, що їх здійснила Росія. За словами Трампа, серйозність нападів була «значно більшою в «фейкових новинах», ніж насправді», і що їх міг здійснити Китай.

Ці заяви суперечили повідомленню державного секретаря Майка Помпео, який 18 грудня сказав в інтерв’ю, що США «можуть сказати цілком чітко»: кібернапад вчинили росіяни.

Кремль заперечує свою причетність.

Про цей кібернапад уперше стало відомо 13 грудня. Уже тоді виникли серйозні підозри, що це зробили російські хакери. Посольство Росії у США вже 14 грудня заявило, що Москва «не здійснює наступальних операцій у кіберпросторі».

Як повідомляла компанія Microsoft, ця атака вразила понад 40 великих комп’ютерних мереж, із яких близько 80 відсотків перебувають у США, інші потерпілі – в Бельгії, Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Канаді, Мексиці й ОАЕ. Серед потерпілих були кілька американських урядових установ. Офіційно їх не називали, але засоби інформації писали з посиланням на неназвані обізнані джерела, що йдеться, серед інших, про міністерства внутрішньої безпеки, фінансів чи торгівлі.

17 грудня Міністерство енергетики США підтвердило, що воно є серед уражених. У складі цього міністерства діє орган, відповідальний за ядерні арсенали США.

Також потерпіли й комерційні компанії.

18 грудня Федеральне бюро розслідувань та інші органи, які розслідували кібернапад, доповіли про результати в Конгресі.

Кібератака полягала в тому, що зловмисники змогли вставити шкідливий код в оновлення програмового забезпечення, які розповсюджувала в період березня – червня американська компанія SolarWinds для своєї системи управління комп’ютерними мережами, якою користуються десятки тисяч клієнтів – і державних, і комерційних. Це дало хакерам доступ і до тих комп’ютерних мереж, у яких були встановлені ці оновлення.