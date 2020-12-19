Держсекретар США заявив про причетність Росії до масштабної кібератаки на американські відомства

Держсекретар США Майк Помпео заявив про причетність Росії до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року. Про це він заявив 18 грудня в інтерв’ю американському журналісту Марку Левіну, йдеться на сайті Держдепартаменту.

«Ми можемо абсолютно чітко сказати, що в цю атаку була залучена Росія», – заявив Помпео.

За його словами, для вбудовування шкідливого коду в урядові системи США було докладено «значних зусиль».

«Були докладені значні зусилля із використання програмного забезпечення сторонніх розробників для, по суті, вбудовування коду в урядові системи США», – сказав держсекретар США.

Раніше про можливі зв’язки атаки із Москвою заявляли джерела провідних американських ЗМІ, але адміністрація президента Дональда Трампа публічно не коментувала ці твердження. Москва причетність до атаки заперечує.

Скоординована хакерська атака на американські відомства почалася в березні цього року.

Вперше про кібератаку повідомили 13 грудня ЗМІ, які цитували неназваних американських чиновників. За цими даними, від атаки постраждали Департамент національної безпеки, Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі США.

За даними корпорації Microsoft, яка теж зазнала нападу, метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній. Цілі розташовувалася не тільки в США, але і в Канаді, Великобританії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці і Об’єднаних Арабських Еміратах.