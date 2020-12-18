ФБР доповість Конгресу США про розслідування кібератак, в яких підозрюють російських хакерів

ФБР й інші агенції, які розслідують масштабну кібератаку на урядові мережі США повідомлять членам Конгресу про втручання, за яким, як вважають, стоять російські хакери.

Влада США висловила занепокоєння щодо втручання, від якого, зокрема, постраждали Microsoft і Міністерство енергетики США.

Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA)17 грудня оприлюднило нагальне попередження про кібератаку, заявивши, що вона створює «серйозний ризик» для комп’ютерних мереж урядових установ, комунальних служб і приватного сектору.

У CISA заявили, що видалення шкідливого програмного забезпечення зі скомпрометованих систем «буде дуже складним».

Представники агенцій, що відповідають за кібербезпеку, офіційно не звинувачували Росію в кібератаці, але це зробили деякі члени Конгресу.

Вперше про кібератаку повідомили 13 грудня ЗМІ, які цитували неназваних американських чиновників. За цими даними, від атаки постраждали Департамент національної безпеки, Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі США.

У попередженні CISA зазначається, що атака здійснена «терплячим, забезпеченим ресурсами і зосередженим противником».

Посольство Росії в США заперечило причетність Москви.

Влада Росії неодноразово називала звинувачення в причетності до різних кібератак бездоказовими.

Відомі хакерські групи Cozy Bear і Fancy Bear займаються державним кібершпигунством із середини 2000-х років. Їхніми жертвами ставали великі компанії, спецслужби, органи влади, а також критики Кремля по всьому світу.

За даними американської компанії CrowdStrike, за Cozy Bear може стояти Федеральна служба безпеки Росії. Розвідка Нідерландів, в свою чергу, вказує на Службу зовнішньої розвідки Росії. Компанії в сфері кібербезпеки і низка спецслужб пов’язують Fancy Bear із Головним розвідувальним управлінням Міноборони Росії. Росія ці зв’язки заперечує.