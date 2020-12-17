ФБР шукає хакерські мережі через кібератаки на урядові установи США

Триває масована хакерська атака на мережі федерального уряду США, йдеться в спільній заяві ФБР, Агентства з кібербезпеки і захисту інфраструктури (АКЗІ) і Управління директора національної розвідки (УДНР). Джерела кажуть про напад російських хакерів.

Уряд США підтвердив, що його комп'ютерні мережі зазнають значної хакерської атаки. Напад досі триває.

«Атака зачепила мережі в рамках федерального уряду. Це ситуація, яка розвивається і ми намагаємося зрозуміти повний масштаб цієї кампанії», – кажуть у ФБР, Агентстві з кібербезпеки і Управлінні нацрозвідки США.

«За останні кілька днів ФБР, АКЗІ і УДНР дізналися про значну і триваючу кампанію в сфері кібербезпеки», – мовиться у спільній заяві відомств.

Хакери безкарно діяли впродовж місяців

Спільна заява правоохоронних органів США не згадує джерело атаки.

«ФБР, яка очолює відповідь на загрозу, розслідує та збирає розвіддані з метою встановити відповідальних, переслідувати їх за законом і припинити діяльність суб'єктів від яких походить загроза», – відзначається у заяві.

18 тисяч її клієнтів завантажили уражене оновлення програмного забезпечення, що дозволило хакерам шпигувати за компаніями і урядовими агентствами

Технологічна компанія SolarWinds, яка стала ключовим інструментом в руках хакерів, повідомила, що до 18 тисяч її клієнтів завантажили уражене оновлення програмного забезпечення, що дозволило хакерам шпигувати за компаніями і урядовими агентствами, залишаючись непоміченими, майже дев'ять місяців.

Заява правоохоронних органів вказує, що американські чиновники отримали вказівки негайно припинити використання продуктів SolarWinds Orion.

Російські хакери?

Раніше цього тижня інформаційне агентство Reuters повідомило, що хакери, які імовірно працюють на Росію, відстежували внутрішній поштовий трафік у міністерствах фінансів і торгівлі США.

Джерела агентства висловили побоювання, що виявлені на даний момент хакерські атаки, можливо, є лише вершиною айсберга.

У США американські законодавці та інші численні критики закидають чинному президенту США відсутність реакції щодо виявленої кібератаки, однозначно вказують на Росію, як на винуватця.​

«Трамп досі нічого не зробив щодо кібератак з Росії на нашу національну безпеку. Це жорстокий диктатор (Путін – ред), з яким Трамп загравав чотири роки», – твітує конгресмен-демократ Білл Паскрелл-молодший.

Лунають заклики оприлюднити усю наявну інформацію.

«Вражає. Сьогоднішній таємний брифінг про кібератаку Росії. Він дуже стурбував мене, навіть налякав. Американці мають право знати, що відбувається. Зніміть секретність з усього, що відомо і невідомо», – заявив днями сенатор-демократ.

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