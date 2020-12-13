Reuters: Міністерство фінансів США зазнало хакерської атаки

Агентство Reuters, посилаючись на три джерела, повідомляє, що хакери, підтримувані владою іноземної держави, отримали доступ до внутрішнього електронного листування Міністерства фінансів США і федерального агентства, яке займається регулюванням у сфері телекомунікацій, в тому числі інтернету.

Є також побоювання, що хакери використовували ті ж самі методи злому щодо інших державних структур США. До яких саме – не повідомляють.

Одне з джерел, знайоме з ситуацією, повідомило: справа настільки серйозна, що в суботу в Білому домі збирали засідання Ради національної безпеки.

За даними Reuters, хакери моніторили електронне листування працівників згаданих відомств протягом кількох місяців.

Яка саме держава могла стояти за атакою – поки що невідомо.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Раніше США звинувачували в організації хакерських атак на свою телекомунікаційну й інформаційну інфраструктуру влади різних країн – в тому числі Росії, але також Ірану, Китаю й Північної Кореї.

Днями стало відомо про те, що одна з провідних світових компаній у сфері кібербезпеки, американська FireEye, зазнала хакерської атаки.

Як пише The Washington Post із посиланням на керівництво фірми, хакери викрали цінні інструменти, які компанія використовує для виявлення вразливостей у комп’ютерних мережах клієнтів. У FireEye вважають, що за атакою можуть стояти люди, які мають підтримку на державному рівні.