Вашингтон запровадив санкції проти пов’язаних з розвідкою Ірану хакерів

Міністерство фінансів США 17 вересня оголосило про санкції проти іранської хакерської групи, підставної компанії та більш ніж 45 осіб, обвинувачених у проведенні багаторічної кампанії проти іранських дисидентів, журналістів і міжнародних туристичних компаній від імені Міністерства розвідки і безпеки Ірану.

У заяві мовиться, що іранська розвідка використовувала хакерську групу Advanced Persistent Threat 39 (APT39) і підставну компанію Rana для спостереження за «дисидентами, іранськими журналістами, колишніми державними службовцями, захисниками довкілля, біженцями, студентами університетів та викладачами, а також співробітниками міжнародних неурядових організацій.

Зазначається, що деякі з об’єктів цієї кампанії були заарештовані та піддані психологічному і фізичному залякуванню з боку іранської розвідки

Міністерство фінансів зазначило, що у повідомленні ФБР, також опублікованому 17 вересня, докладно описані вісім різних наборів шкідливих програм, якими через Rana користувалося Міністерство розвідки і безпеки Ірану для хакерських атак.

Напруженість у відносинах між Тегераном і Вашингтоном зросла після того, як президент Дональд Трамп в 2018 році відмовився від участі у ядерній угоді між Іраном і світовими державами, згідно з якою Тегеран зобов’язався обмежити свої атомні амбіції в обмін на послаблення санкцій.

На додаток до повторного введення санкцій, які були скасовані відповідно до угоди, Вашингтон звинуватив Іран у фінансуванні екстремізму на Близькому Сході, що Іран заперечує.