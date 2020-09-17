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17 вересня 2020, Київ 23:42
Новини | Міжнародні

Вашингтон запровадив санкції проти пов’язаних з розвідкою Ірану хакерів

Мінфін США оголосив про санкції проти іранських хакерів

Міністерство фінансів США 17 вересня оголосило про санкції проти іранської хакерської групи, підставної компанії та більш ніж 45 осіб, обвинувачених у проведенні багаторічної кампанії проти іранських дисидентів, журналістів і міжнародних туристичних компаній від імені Міністерства розвідки і безпеки Ірану.

У заяві мовиться, що іранська розвідка використовувала хакерську групу Advanced Persistent Threat 39 (APT39) і підставну компанію Rana для спостереження за «дисидентами, іранськими журналістами, колишніми державними службовцями, захисниками довкілля, біженцями, студентами університетів та викладачами, а також співробітниками міжнародних неурядових організацій.

Зазначається, що деякі з об’єктів цієї кампанії були заарештовані та піддані психологічному і фізичному залякуванню з боку іранської розвідки

Міністерство фінансів зазначило, що у повідомленні ФБР, також опублікованому 17 вересня, докладно описані вісім різних наборів шкідливих програм, якими через Rana користувалося Міністерство розвідки і безпеки Ірану для хакерських атак.

Напруженість у відносинах між Тегераном і Вашингтоном зросла після того, як президент Дональд Трамп в 2018 році відмовився від участі у ядерній угоді між Іраном і світовими державами, згідно з якою Тегеран зобов’язався обмежити свої атомні амбіції в обмін на послаблення санкцій.

На додаток до повторного введення санкцій, які були скасовані відповідно до угоди, Вашингтон звинуватив Іран у фінансуванні екстремізму на Близькому Сході, що Іран заперечує.

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