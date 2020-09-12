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12 вересня 2020, Київ 17:07
Новини | Міжнародні

Тегеран стратив 27-річного чемпіона Ірану з боротьби

Навід Афкарі

В Ірані виконали смертний вирок щодо борця і бійця змішаного стилю Навіда Афкарі. 27-річного спортсмена визнали винним у вбивстві охоронця і участі в антиурядових акціях протесту в 2018 році.

Афкарі раніше заявляв, що його катували. Іран всі повідомлення про катування відкинув. Адвокат спортсмена стверджував, що доказів провини Афкарі не було.

Справа викликала міжнародний резонанс. На захист Афкарі виступали президент США Дональд Трамп і президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Уайт. Всесвітня профспілка спортсменів закликала виключити Іран з світового спорту, якщо смертний вирок буде здійснено.

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