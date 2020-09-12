Іран заявляє, що витіснив літаки США з району біля Ормузької протоки, де проходять військові навчання

Військові Ірану заявляють, що витіснили американську авіацію, яка здійснила проліт неподалік району, де три дні тривали військові навчання біля стратегічної Ормузької протоки.

Військові Тегерану 11 вересня вказали, що ВПС Ірану виявили три американські літаки після входу в іранську зону ідентифікації ППО.

Повідомляється, що це були американські літак P-8 та два безпілотники MQ-9 та RQ-4.

Після «ігнорування попереджень оборонних систем Ірану про необхідність триматися подалі» літаки були відстежені іранським безпілотником до того, як «змінили курс і покинули зону», додали військові Тегерана.

Центральне командування Пентагону поки не коментувало ці повідомлення.

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Щорічні іранські військові навчання «Зульфагар 99», які розпочалися 10 вересня, проводяться на понад 1,2 мільйона квадратних кілометрів в межах Ормузької протоки, узбережжі Мекрана та у північній частині Індійського океану, повідомляє іранське агентство Mehr.

До маневрів іранський флот залучив підводний човен Fateh (з перської – «завойовник» – ред.) та крилату ракету. Приблизно 600-тонний підводний човен озброєний снарядами, мінами та крилатими ракетами. За даними іранських ЗМІ, він може залишатися під водою на глибині понад 200 метрів до 35 днів.