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10 вересня 2020, Київ 14:50
Новини | Міжнародні

Іранські збройні сили почали військові навчання біля Ормузької протоки

Військові навчання Ірану в Ормузькій протоці у липні

Збройні сили Ірану 10 вересня почали щорічні триденні військово-морські навчання біля стратегічної Ормузької протоки. Як повідомило державне телебачення Ірану, в навчаннях беруть участь підрозділи Військово-морського флоту, Віськово-повітряних сил і сухопутних військ з використанням підводних човнів та безпілотників.

Маневри «Зульфагар-99», за заявою військового керівництва країни, спрямовані на «підвищення готовності протистояти іноземним загрозам і будь-якому ймовірному вторгненню».

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Військово-морський флот Ірану контролює всі операції в Оманській затоці, на східному боці Ормузької протоки, через яку проходить 20 відсотків передбаченої для продажу нафти.

У серпні іранський флот піднявся на борт і ненадовго затримав нафтовий танкер під прапором Ліберії біля Ормузької протоки.

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