Іранські військові на кілька годин затримали нафтовий танкер Ліберії в Ормузькій протоці – США

Іранська морська піхота оточила і на деякий час затримала нафтовий танкер, який йшов під прапором Ліберії через Ормузьку протоку, заявляє Центральне військове командування Сполучених Штатів CENTCOM 13 серпня.

CENTCOM оприлюднив відео, на якому, як стверджується, військові спеціальних сил спускаються з вертольота на борт корабля Wila, яке востаннє вийшло в море зі східного узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів, поблизу міста Хорфаккан.

Іранські військово-морські сили утримували судно близько п’яти годин, перш ніж відпустити його, повідомив військовий чиновник США агенції Associated Press на умовах анонімності. Перед затриманням, під час та після нього Wila не подавала сигналів лиха, додав він.

Військові США не оприлюднили ймовірних причин, з яких Іран міг захопити судно. Іранські державні медіа та чиновники наразі не визнали факту цього захоплення та не оприлюднили пояснень.

У січні 2020 року Велика Британія заявила про військовий супровід для своїх кораблів під час перетину Ормузької протоки на тлі чергового загострення між Іраном та США.