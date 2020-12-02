Російського хакера можуть засудити до 20 років ув’язнення у США

Росіянин Андрій Тюрін, який зізнався в причетності до однієї з найбільших кібератак проти банківської системи США, заслуговує покарання майже в 20 років позбавлення волі «як вельми зухвалий і активний хакер» – таку позицію федеральному судді США висловили представники обвинувачення, повідомляє Bloomberg.

У вересні минулого року Андрій Тюрін визнав провину за декількома пунктами звинувачення, а саме в крадіжці даних понад 80 мільйонів клієнтів американського фінансового холдингу JPMorgan Chase & Co та інших організацій. Ці дії були частиною злочинної схеми на сотні мільйонів доларів, відзначає агентство.

Слідство стверджує, що Тюрін діяв спільно з іншим росіянином, Гері Шалоном, щоб отримати незаконний доступ до інформації про клієнтів 12 фінансово-аналітичних організацій, банків, інших фірм, включаючи Fidelity Investments, E-Trade Financial і Dow Jones & Co. Спільники використовували ці відомості для розсилки спаму, який рекламує різні акції з метою отримання прибутку від їх зростання, заявляють слідчі.

У службовій записці, переданій 1 грудня окружному судді Манхеттена Лорі Тейлор Суейн, уряд закликав засудити Тюріна на термін від 15 років і 8 місяців до приблизно 19 з половиною років позбавлення волі. Вердикт, як очікується, буде оголошений 3 грудня.

Андрій Тюрін був екстрадований у США з Грузії у вересні 2018 року. Представники Секретної служби США відзначали, що Тюріна можуть засудити до тюремного ув’язнення тривалістю до 92 років. Росіянин спочатку заявляв про свою невинуватість, але потім, згідно з матеріалами суду, пішов на угоду з прокуратурою.

Гері Шалон в 2015 році був заарештований в Тель-Авіві і згодом також екстрадований в США. Його справа поки що не закрита. За інформацією джерел, знайомих зі ситуацією, Шалон також співпрацює зі слідством.