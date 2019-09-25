Російський хакер визнав у суді провину в кібератаках у США

Росіянин Андрій Тюрін у суді Манхеттена визнав себе винним в крадіжці персональних даних клієнтів 12 американських фінансових компаній і банків з метою збагачення, повідомляє Міністерство юстиції США.

Це найбільша з відомих кібератак на американський банк, пише агентство Bloomberg.

Росіянину висунули звинувачення за шістьма пунктами, в сукупності йому може загрожувати до 92 років тюремного ув’язнення. Йому інкримінують зломи комп’ютерних систем банку JPMorgan Chase, брокерських контор і редакцій ЗМІ, які публікують економічну інформацію.

Всього, за визнанням самого Тюріна, він вкрав дані понад 80 мільйонів людей, що принесло йому сотні мільйонів доларів.

За версією звинувачення, його спільники (їх імена не називають) використовували отриману інформацію для шахрайських фінансових схем.

У минулому році Тюріна екстрадували з Грузії в США. Тоді він відмовився визнати себе винним. Навесні цього року Тюрін почав давати свідчення і уклав угоду з обвинуваченням.

Тепер, як передбачається, прокурор вимагатиме для Тюріна 15-20 років позбавлення волі. Однак остаточне рішення ухвалить суддя.

Вирок у його справі очікується 13 лютого 2020 року.