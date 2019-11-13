Екстрадованому Ізраїлем до США російському хакеру висунули звинувачення 

Російський хакер Олексій Бурков, якого Ізраїль екстрадував до США, вперше з’явився на публіці в федеральному суді США 12 листопада.

За словами його адвоката, 29-річний Бурков одразу після екстрадиції постав перед Східним судом Вірджинії, де йому висунули звинувачення у викраденні в американських громадян понад 20 мільйонів доларів за допомогою продажу інформації щодо кредитних карток, крадіжки особистих даних і відмивання коштів.

Бурков був заарештований в грудні 2015 року за виїзді з Ізраїлю.

Минулого місяця Мін’юст Ізраїлю видав наказ про екстрадицію підозрюваного в Сполучені Штати, попри протест Росії.

Бурков щонайменше 12-й ймовірний російський хакер, екстрадований до Сполучених Штатів за останні роки.

Росія пропонувала обміняти Буркова на громадянку Ізраїлю і Сполучених Штатів Нааму Іссахар, засуджену нещодавно до 7,5 років позбавлення волі в Москві за зберігання марихуани.

Посольство Росії в США у вівторок відправило до Держдепартаменту ноту протесту через екстрадицію Олексія Буркова.