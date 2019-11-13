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13 листопада 2019, Київ 08:45
Новини | Міжнародні

Екстрадованому Ізраїлем до США російському хакеру висунули звинувачення 

Олексія Буркова вважають причетним до крадіжки щонайменше 20 мільйонів доларів

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Російський хакер Олексій Бурков, якого Ізраїль екстрадував до США, вперше з’явився на публіці в федеральному суді США 12 листопада.

За словами його адвоката, 29-річний Бурков одразу після екстрадиції постав перед Східним судом Вірджинії, де йому висунули звинувачення у викраденні в американських громадян понад 20 мільйонів доларів за допомогою продажу інформації щодо кредитних карток, крадіжки особистих даних і відмивання коштів.

Бурков був заарештований в грудні 2015 року за виїзді з Ізраїлю.

Минулого місяця Мін’юст Ізраїлю видав наказ про екстрадицію підозрюваного в Сполучені Штати, попри протест Росії.

/**/ /**/ Буркова затримали в грудні 2015 року в аеропорту Тель-Авіва за запитом США, які підозрюють громадянина Росії в кіберзлочинах
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Бурков щонайменше 12-й ймовірний російський хакер, екстрадований до Сполучених Штатів за останні роки.

Росія пропонувала обміняти Буркова на громадянку Ізраїлю і Сполучених Штатів Нааму Іссахар, засуджену нещодавно до 7,5 років позбавлення волі в Москві за зберігання марихуани.

Посольство Росії в США у вівторок відправило до Держдепартаменту ноту протесту через екстрадицію Олексія Буркова.

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