Трамп сумнівається в причетності Росії до кібератаки на США

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає переоціненою серйозність та вплив кібератаки на американські урядові відомства та заперечив причетність до неї Росії. Про це він заявив 19 грудня у своєму Твітері.

«Кібератака набагато більша у фейкових медіа, ніж у реальності», – написав Трамп.

Президент США заявив, що його поінформували про ситуацію, і висловив впевненість, що вона під контролем.

«Росія, Росія, Росія – це головна мелодія, коли щось трапляється, тому що жалюгідний мейнстрім, переважно з фінансових міркувань, смертельно бояться обговорити ймовірність, що це може бути Китай (а може бути!)» – додав він.

У своєму твіті Трамп позначив державного секретаря Майка Помпео та очільника національної розвідки Джона Реткліффа.

Офіс директора національної розвідки ще не прокоментував публічно свою версію щодо того, хто стоїть за витоком даних.

18 грудня Держсекретар США Майк Помпео заявив про причетність Росії до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року.

Кремль вже заперечив, що має стосунок до цієї події.

Читайте також: Держдепартамент США закриє два генконсульства в Росії

Вперше про кібератаку повідомили 13 грудня ЗМІ, які цитували неназваних американських чиновників. За цими даними, від атаки постраждали Департамент національної безпеки, Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі США.

За даними корпорації Microsoft, яка теж зазнала нападу, метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній. Цілі розташовувалася не тільки в США, але і в Канаді, Великобританії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці і Об’єднаних Арабських Еміратах.