Держдепартамент США закриє два генконсульства в Росії

Держсекретар США Майкл Помпео ухвалив рішення закрити американське генконсульство в російському Владивостоці і призупинити роботу генконсульства в Єкатеринбурзі. Про це повідомляють у суботу російські ЗМІ. Про плани зупинити роботу консульств у Владивостоці і Єкатеринбурзі Держдепартамент США повідомив Конгрес ще 10 грудня, звернуло увагу також агентство Associated Press.

Як повідомляється, таке рішення ухвалене з метою оптимізації роботи дипломатичної місії США в Росії. Це рішення, зокрема, означає, що в майбутньому за візою США громадяни Росії зможуть звертатися тільки в посольство у Москві або в інших країнах.

Станом на початок 2020 року в Росії працювали посольство в Москві, генконсульства в Єкатеринбурзі і Владивостоці, а також консульське агентство на Сахаліні. У березні через ситуацію з коронавірусом генконсульство у Владивостоці призупинило роботу. Решта диппредставництв стали надавати лише послуги, пов’язані з екстреними ситуаціями.

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У 2016 році США вислали 35 російських дипломатів і закрили доступ до двох посольських дач через втручання Росії в американські президентські вибори. Президент Росії Володимир Путін тоді закликав утриматися від дзеркальних заходів, але в 2017 році Москва позбавила США посольської дачі і зажадала скоротити штат дипмісії з 1200 до 455 осіб. У відповідь Вашингтон зажадав закрити консульство Росії в Сан-Франциско.

У 2018 році США вислали 60 російських дипломатів після отруєння у Великобританії колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки і закрили консульство в Сіетлі. У відповідь Росія закрила генконсульство США в Санкт-Петербурзі.