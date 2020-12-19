США розширюють «чорний список» щодо десятка китайських компаній

Міністерство торгівлі США 18 грудня підтвердило рішення про додавання десятків китайських компаній, в тому числі провідного виробника мікросхем країни, у «чорний список».

Серед заблокованих, за даними міністерства, опинився і найбільший китайський виробник мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Він втратить можливість купувати американські технології, які використовуються для виробництва чіпів з роздільною здатністю 10 нанометрів і менше. Решта питань будуть оцінюватися в індивідуальному порядку, додали у відомстві.

В цілому до «чорного списку» організацій потрапили ще понад 60 інших фірм, в тому числі афілійовані зі SMIC, за підтримку китайських збройних сил, допомогу китайському уряду в придушенні інакомислення, участь в крадіжці комерційної таємниці і сприяння зусиллям Китаю, що претендує на територію в Південно-Китайському морі.

Виробник дронів SZ DJI Technology також доданий у список.

Аналогічні заходи діють вже стосовно понад 275 компаній з Китаю, включаючи Huawei, ZTE, а також виробника відеокамер Hikvision, якого США підозрюють у причетності до дискримінації уйгурської меншини.

Держсекретар США Майк Помпео сказав, що санкції є «ще однією ознакою нашої рішучості» запобігти нанесенню Комуністичною партією Китаю збитку інтересам США.

Пекін назвав цей крок «необґрунтованим».

«Ми закликаємо США припинити свою помилкову поведінку і невиправданий утиск іноземних компаній», – заявило 18 грудня МЗС Китаю.

Додавання китайських компаній в «чорний список» відбулося всього за місяць до передачі влади у Вашингтоні обраному президенту-демократу Джо Байдену і його адміністрації.