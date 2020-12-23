Держсекретар США привітав рішення України підтримати ініціативу «Чиста мережа»

Держсекретар США Майк Помпео подякував урядові України за підтримку принципів ініціативи «Чиста мережа» (Clean Network), комплексу заходів адміністрації президента США Дональда Трампа щодо захисту даних від зазіхань Китаю.

Відповідну заяву головний дипломат США розмістив у Twitter.

«Ми приєднуємось до більш ніж 50 Чистих Країн і вітаємо рішення України підтримати принципи «Чистої мережі». Дякуємо урядові України та прем‘єр-міністрові Денису Шмигалю за відданість збереженню суверенітету, захисту приватної інформації громадян та прав інтелектуальної власності», – заявив Помпео.

Раніше український прем‘єр-міністр повідомив про переговори із заступником держсекретаря США Кітом Крачем і заявив, що Україна підтримує принципи «Чистої мережі».

В серпні 2020 року влада США оголосила ініціативу «Чиста мережа». Згідно з цією програмою, китайські виробники зокрема не зможуть проводити попередню інсталяцію розроблених в Америці програм на свої смартфони, також обмежується участь китайських компаній у розвитку мереж 5G.

Заступник держсекретаря США з питань економічного розвитку, енергетики та довкілля Кіт Крач під час онлайн-брифінгу 22 грудня повідомив, що уряд США може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю у ціні на обладнання 5G між китайською компанією Huawei та іншими надавачами телекомунікаційних послуг.

Загалом, програма, яка, за задумом США, має захистити інтернет-мережі від втручання зловмисників, містить п‘ять пунктів. Про них у Держдепартаменті заявили в серпні.

Чисті носії. Згідно з заявою Помпео, китайські компанії не матимуть доступу до до телекомунікаційних мереж США, бо такі компанії «становлять загрозу для національної безпеки США і не мають надавати послуги зв‘язку зі Сполученими Штатами». Чистий магазин. «Усунути програми, що не заслуговують на довіру, з мобільних магазинів додатків». Чисті програми. «Забезпечити, щоб виробники мобільних телефонів КНР не преінсталювали і не надавали доступ іншим чином для скачування у своїх мобільних магазинах додатків, що заслуговують на довіру», йдеться в заяві. Зокрема Помпео зазначив, що доброчесні компанії мають «усунути свої додатки з мобільних магазинів Huawei, щоб забезпечити, що вони не вступають у партнерські відносини із порушниками прав людини». Чисті хмари. Персональні дані, промислова інтелектуальна власність, включаючи дані про дослідження щодо вакцини від COVID-19 не повинні «зберігатись та оброблятись на хмарних системах, до яких мають доступ наші іноземні супротивники, такі як Alibaba, Baidu, Tencent». Чистий кабель. Забезпечити, щоб підводні кабелі, що з’єднують США зі світовим інтернетом «не використовувалися для масштабного збору даних КНР».

Китай виступає з різкою критикою ініціативи.