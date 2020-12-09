Законодавці США виступають за підтримку мережі 5G у Європі для протидії «впливу Китаю»

У Палату представників США 8 грудня внесено законопроєкт, який передбачає фінансування та іншу підтримку для розвитку інфраструктури 5G європейським союзникам для протидії «впливу Китаю».

Як йдеться у поширеному пресрелізі однієї з ініціаторок законопроєкту, демократки від Огайо Марсі Каптур, документ спрямований на підвищення «стійкості» європейських країн, «чий дефіцит інфраструктури з радянських часів робить їх особливо вразливими для згубного китайського впливу».

Законопроєктом пропонується підтримка з боку уряду США європейським союзникам і партнерам у розвитку ринків 5G, які будуть інклюзивними, прозорими, економічно і соціально життєздатними та такими, що відповідатимуть міжнародному праву.

«Сполучені Штати і наші союзники стикаються зі зростаючими загрозами з боку пов’язаних з владою компаній в Китаї, оскільки вони прагнуть проникнути в демократичні інститути і підірвати їх», – сказала Каптур.

Читайте також: Прем’єр Румунії вважає, що Huawei «не відповідає умовам», щоб бути частиною побудови мережі 5G в країні

Законопроєкт доповнює ініціативу США Clean Network («Чиста мережа»), в якій беруть участь держави і телекомунікаційні компанії, які працюють над захистом своїх національних інтересів і конфіденційності даних своїх громадян від «агресивного втручання зловмисних гравців, таких як Комуністична партія Китаю», заявив у жовтні Держдепартамент США.

Розширення мережі 5G обіцяє створити критично важливу інфраструктуру у ЄС, яка дозволить використовувати засоби – від безпілотників до більш автоматизованого виробництва.

Каптур заявила, що мережа 5G служитиме основою трансатлантичної телекомунікаційної інфраструктури і сприятиме подальшому розвитку передових технологій.