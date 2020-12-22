США можуть надати фінансову допомогу для відмови Києва від послуг Huawei – заступник держсекретаря

Уряд США може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю у ціні на обладнання 5G між китайською компанією Huawei та іншими надавачами телекомунікаційних послуг. Про це повідомив заступник держсекретаря США з питань економічного розвитку, енергетики та довкілля Кіт Крах під час онлайн-брифінгу 22 грудня.

«Ви можете запитати себе: чому пропозиція Китаю нижча? Чому вони надають такі дешеві послуги? Тому що вони хочуть дістати ваші дані… Уряд США, зокрема DFC (Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку – ред.) може покрити різницю в ціні», – сказав Крах.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що вартість обладнання компанії Huawei для України значно нижча за конкурентів, а експерт із кібербезпеки Володимир Стиран наголошував, що Україна навряд чи може собі дозволити будь-яке інше обладнання 5G, окрім Huawei.

Український уряд також висловив свою підтримку принципам ініціативи США «Чиста мережа», в якій беруть участь держави і телекомунікаційні компанії, які працюють над захистом своїх національних інтересів і конфіденційності даних своїх громадян від «агресивного втручання зловмисних гравців, таких як Комуністична партія Китаю» (цитата із жовтневої заяви Держдепартаменту США. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Заступник держсекретаря Крах підтримав це рішення і наголосив, що це допоможе Україні інтегруватися до НАТО та ЄС, оскільки більшість членів цих об’єднань приєдналися до «Чистої мережі».

У посольстві США в Україні уточнили, що поки Україна офіційно не приєдналася до ініціативи «Чиста мережа», але висловила підтримку її принципам.

У Палаті представників США перебуває законопроєкт, який передбачає фінансування та іншу підтримку для розвитку інфраструктури 5G європейським союзникам для протидії «впливу Китаю».