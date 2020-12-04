США запровадили санкції проти ще чотирьох китайських компаній

Сполучені Штати розширили санкційний список китайських компаній, які працюють у цій країні, повідомило Міністерство оборони США 3 грудня.
Йдеться про «комуністичні китайські військові компанії», які прямо чи опосередковано діють у США.
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«Міністерство твердо налаштоване висвітлювати та протистояти стратегії розвитку Воєнно-громадянського злиття Китайської Народної Республіки (КНР), яка підтримує цілі модернізації Народно-визвольної армії (НВАК), забезпечуючи доступ до передових технологій та досвіду, які набувають та розвивають навіть ті компанії, університети та дослідницькі програми КНР, які видаються цивільними», – йдеться в заяві американського оборонного відомства.
До списку підсанкційних увішли такі компанії:
- China Construction Technology
- China International Engineering Consulting
- China National Offshore Oil
- Semiconductor Manufacturing International
Відтак кількість підсанкційних компаніій Китаю зросла до 35.
Міністерство оборони США вперше представило Конгресу список компаній Китаю, які підлягають санкціям, у червні 2020 року.
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