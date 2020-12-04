США запровадили санкції проти ще чотирьох китайських компаній

Сполучені Штати розширили санкційний список китайських компаній, які працюють у цій країні, повідомило Міністерство оборони США 3 грудня.

Йдеться про «комуністичні китайські військові компанії», які прямо чи опосередковано діють у США.

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«Міністерство твердо налаштоване висвітлювати та протистояти стратегії розвитку Воєнно-громадянського злиття Китайської Народної Республіки (КНР), яка підтримує цілі модернізації Народно-визвольної армії (НВАК), забезпечуючи доступ до передових технологій та досвіду, які набувають та розвивають навіть ті компанії, університети та дослідницькі програми КНР, які видаються цивільними», – йдеться в заяві американського оборонного відомства.

До списку підсанкційних увішли такі компанії:

China Construction Technology

China International Engineering Consulting

China National Offshore Oil

Semiconductor Manufacturing International

Відтак кількість підсанкційних компаніій Китаю зросла до 35.

Міністерство оборони США вперше представило Конгресу список компаній Китаю, які підлягають санкціям, у червні 2020 року.