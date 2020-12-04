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04 грудня 2020, Київ 11:14
Новини | Міжнародні

США запровадили санкції проти ще чотирьох китайських компаній

Міністерство оборони США (на фото – штабквартира відомства Пентагон) вперше представило Конгресу список компаній Китаю, які підлягають санкціям, у червні 2020 року

Сполучені Штати розширили санкційний список китайських компаній, які працюють у цій країні, повідомило Міністерство оборони США 3 грудня.

Йдеться про «комуністичні китайські військові компанії», які прямо чи опосередковано діють у США.

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«Міністерство твердо налаштоване висвітлювати та протистояти стратегії розвитку Воєнно-громадянського злиття Китайської Народної Республіки (КНР), яка підтримує цілі модернізації Народно-визвольної армії (НВАК), забезпечуючи доступ до передових технологій та досвіду, які набувають та розвивають навіть ті компанії, університети та дослідницькі програми КНР, які видаються цивільними», – йдеться в заяві американського оборонного відомства.

До списку підсанкційних увішли такі компанії:

  • China Construction Technology
  • China International Engineering Consulting
  • China National Offshore Oil
  • Semiconductor Manufacturing International

Відтак кількість підсанкційних компаніій Китаю зросла до 35.

Міністерство оборони США вперше представило Конгресу список компаній Китаю, які підлягають санкціям, у червні 2020 року.

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