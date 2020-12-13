5G в Україні: загроза, необхідність чи все одразу?

Cьогодні світ на порозі повсюдного впровадження технології зв’язку «п’ятого покоління» – 5G. Нова технологія дозволить зробити мобільний інтернет швидшим та зробити можливими, наприклад, хірургічні операції на відстані.

5G вже доступний у понад 30 країнах світу. У багатьох інших активно готуються до запуску: вивільнюють і розподіляють частоти для нового виду зв’язку, розширюють покриття.

Україна теж готується розгорнути свою мережу 5G. У Мінцифри кажуть, що реалістичний термін запуску технології – 2022 рік. Проте на цьому шляху держава може стикнутися із загрозами кібербезпеці та екології, а також із необґрунтованим страхом суспільства через нібито шкоду 5G для здоров’я. Радіо Свобода аналізує ризики.

Навіщо Україні 5G?

Міністерство цифрової трансформації планує забезпечити 95% населення України швидкісним інтернетом впродовж наступних трьох років. Зокрема, і для цього уряд планує запровадити мережу 5G. Новий стандарт зв’язку використовує хвилі вищих частот, ніж вже діючі мобільні мережі. З одного боку, це дозволяє передавати дані значно швидше. З іншого, через те, що такі радіохвилі дуже короткі, і сигнал гасне на відстані до кілометра, нова технологія потребує більшої кількості передавачів.

«При запровадженні технології 5G швидкість інтернету збільшується в 10-20 разів і з'являється можливість підключати більшу кількість девайсів для користування інтернетом на одній площі», – раніше пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Наприклад, маючи зв’язок 5G, можна буде завантажити повнометражний фільм у високій якості менш ніж за хвилину.

18 листопада відомство затвердило план вивільнення смуг радіочастот для 5G. Зараз у цьому діапазоні працює телебачення, яке планують перевести на нижчі частоти. А вже за рік планують оголосити тендер на частоти для 5G серед операторів мобільного зв’язку.

Український уряд акцентує увагу на тому, що нова технологія дозволить пришвидшити інтернет для користувачів мобільного зв’язку. Проте 5G – не лише про це. Зв’язок нового покоління, зокрема, допоможе розвивати й інші технології.

Наприклад, швидший інтернет дозволить краще працювати технологіям штучного інтелекту. Таким чином, запровадження 5G зробить реальністю діагностику захворювань на відстані завдяки сенсорним рукавицям, а також проводити хірургічні операції на відстані. Технологія особливо важлива, коли немає можливості транспортувати пацієнта, якому необхідна термінова операція, до лікаря, який може її провести.

Автомобілі-безпілотники вже існують. Проте 5G допоможе ввести їх у масову експлуатацію. Завдяки кращій роботі штучного інтелекту такі автомобілі зможуть краще реагувати на зовнішні обставини – це знизить кількість аварій.

Оскільки зв’язок 5G матиме важливе значення до розвитку багатьох технологій, впровадження цього стандарту є критично важливим для розвитку країни загалом, каже Радіо Свобода Володимир Стиран, фахівець із кібербезпеки, співзасновник компанії Berezha Security.

Якщо уряд зараз якимось чином ускладнить перехід на 5G, по суті це поставить хрест на майбутньому України в технологічному плані

«Для України, як країни, яка розвивається, питання, переходити чи не переходити на 5G, зараз не стоїть. Якщо уряд зараз якимось чином ускладнить цей перехід, по суті це поставить хрест на майбутньому України в технологічному плані», – каже Стиран.

У світі є декілька компаній, які вже мають успішний досвід розбудови мереж 5G. Уряди країн підписують контракти з ними, оскільки ті мають необхідну компетенцію і обладнання. З лютого Мінцифри співпрацює зі шведською компанією Ericsson: тоді ж підписали необхідний меморандум про співпрацю і надання консультаційних послуг.

На запит Радіо Свобода у Мінцифри уточнили, що співпраця продовжується і по сьогодні. Остання зустріч між мобільними операторами і вендорами (постачальниками цифрових послуг) відбулась 16 листопада. У відомстві також зазначили, що співпрацюють із усіма основними постачальниками, зокрема і з китайською компанією Huawei.

Остання перебуває під санкціями у США через звинувачення у шпигунстві. Окрім Сполучених Штатів, деякі країни, також відмовляються від співпраці із Huawei, коли йдеться про запровадження 5G на їхній території. Серед них, наприклад, Канада.

Поки невідомо, чи буде встановлюватися обладнання Huawei в Україні, однак така співпраця становить певні ризики, застерігають експерти. Які ж вони?

Чим ризикує Україна, коли співпрацює з Huawei для побудови мережі 5G?

15 жовтня Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України підписала з Huawei меморандум щодо співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій. Трохи згодом відомство повідомило, що співпрацює не лише з китайською компанією, а й з іншими.

Huawei перебуває під санкціями США. Уже одного цього має бути достатньо, щоб агентство, котре займається урядовим зв’язком, двічі подумало при виборі партнерів

Однак експерти один за одним почали висловлювати занепокоєння через подібні домовленості. Джерела різних українських видань також були здивовані таким вибором партнерів для співпраці.

«Huawei перебуває під санкціями США. Уже одного цього має бути достатньо, щоб агентство, котре займається урядовим зв’язком, двічі подумало при виборі партнерів», – так тоді прокоментував угоду Держспецзв’язку речник ГО «Український кіберальянс» Андрій Баранович, також відомий як Шон Таунсенд.

Такі країни, як США, Нова Зеландія, Австралія та Велика Британія, наклали санкції на китайську компанію, бо нібито виявили в обладнанні Huawei приховані елементи для збору інформації. США навіть закликали ЄС відмовитися від співпраці із Huawei для побудови мереж 5G.

За наполяганням США, в липні британський уряд оголосив, що компанії мобільного зв’язку повинні до 2027 року вилучити усе устаткування китайської компанії Huawei з мереж мобільного зв’язку 5G.

Держсекретар США Майк Помпео тоді заявив, що Велика Британія «долучилася до щораз більшого списку країн з усього світу, які захищають свою національну безпеку, забороняючи використання ризикованих продавців, до яких немає довіри».

Претензії США до Huawei можуть мати суто геополітичний характер, вважає Володимир Стиран: «Ці країни не хочуть втрачати своєї технологічної гегемонії, тому вони давлять Huawei як китайський бізнесовий протекторат скрізь, де тільки можуть. Це нормально».

Таку ж думку підтримав у розмові з Радіо Свобода й інший фахівець із кібербезпеки, який особисто випробовував обладнання Huawei та інших компаній, таких як Ericsson. Він каже, що технологічно вони мало відрізняються. Хто саме отримає контракт на поставки обладнання в Україну, поки не відомо, бо наразі незрозуміло, хто зможе запропонувати більш економічно вигідні умови.

Однак, як зазначив фахівець, розбудова мережі 5G в Україні – дійсно дуже приваблива можливість для вендорів, оскільки новий стандарт потребує значно більшої кількості передавачів. Тому конкуренція між китайськими та західними виробниками за такі ринки, як український, несе суто економічний та політичний характер, переконують співрозмовники Радіо Свобода.

Відмовитися від послуг Huawei – малоймовірний шлях для України ще й тому, що значна частина телекомунікаційних мереж, які вже є в Україні, працюють саме на їхньому обладнанні. Позбутися його на користь іншого є малореалістичним з економічної точки зору.

В нас вже вся техніка Huawei. Про це треба було думати у 2010 році, коли всі мобільні оператори перейшли на обладнання Huawei. Ми цей момент вже давно проскочили

«В нас вже вся техніка Huawei. Про це треба було думати у 2010 році, коли всі мобільні оператори перейшли на обладнання Huawei. Ми цей момент вже давно проскочили… Я дуже сумніваюсь, що Україна собі може дозволити якесь інше обладнання 5G», – каже Стиран.

Експерт каже, що розробка технологій 5G стала національним інтересом для Китаю приблизно десять років тому. Зараз виробник пропонує найдешевше рішення із впровадження нового стандарту зв’язку на ринку, тому дозволити собі не співпрацювати із Huawei можуть лише ті уряди, які конкурують із Піднебесною економічно та політично, вважає Стиран.

Це ж підтверджує й інший співрозмовник Радіо Свобода, який спеціалізується на кіберзбезпеці. За його словами, Китай також часто навмисно демпінгує ціни на свої послуги та обладнання для 5G, щоб захопити нові ринки. І Україна не має стати винятком.

З іншого боку, ведучи боротьбу із Заходом за глобальні ринки, Китай розповсюджує і свій вплив на ці регіони. Американці застерігають від імовірних атидемократичних дій з боку Китаю, який може використати такий вплив.

«Якщо промисловий інтернет стане залежним від китайської технології, то у Китаю буде можливість позбавляти цілі країни доступу до технологій і обладнання, від яких залежать їхні споживачі й індустрія», – сказав у лютому генеральний прокурор США Вільям Барр.

Експерти закликають не забувати про небезпеку потрапляння під такий вплив, однак визнають, що поки життєздатної альтернативи в України немає.

Окрім загроз національній безпеці, дехто вбачає у 5G й іншу небезпеку – для здоров’я. І хоча наукового підґрунтя для подібного занепокоєння немає, кількість занепокоєних (в Україні теж) зростає.

Чи небезпечний для здоров’я зв’язок 5G?

Запровадження технологій зв’язку 5G вже породило кілька теорій змов щодо шкідливого впливу на здоров’я. Спочатку говорили про те, що 5G може викликати рак, а на початку пандемії COVID-19 стали говорити про те, що нова технологія поширює коронавірус.

Олії у вогонь підлили такі відомі особистості, як, наприклад, голівудський актор Вуді Гаррельсон. У своєму інстаграмі він поширив два дописи про те, що поширення 5G нібито сприяє швидшому поширенню коронавірусу. Зараз обидва дописи вже видалені.

В Україні теж вистачає інфлюенсерів, які поширюють фейки про 5G на вельми велику аудиторію. Наприклад, найпопулярніша українська інстаграм-блогерка Софія Стужук має понад п'ять мільйонів підписників, і вона теж переконує свою авдиторію у шкоді 5G.

Поширення таких чуток вилилось у цілком реальний спротив суспільства: на початку липня електронна петиція до президента з вимогою заборонити технологію набрала необхідні 25 тисяч підписів. Володимир Зеленський був змушений реагувати – президент запевнив, що наукових підтверджень фейкам немає.

Зеленський також доручив провести роз’яснювальну роботу про вплив мобільних технологій 4G та 5G на здоров'я людей. Для цього національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), навіть створила окремий розділ на своєму сайті.

Немає жодних доказів того, що 5G шкідливий, як і будь-які попередні покоління технології. Вони безпечні за умов раціонального використання

Про безпечність зв’язку нового покоління заявляли і у Мінцифри. «Немає жодних доказів того, що 5G шкідливий, як і будь-які попередні покоління технології. Вони безпечні за умов раціонального використання», – казав раніше заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест. Він також зазначає, що норми безпеки щодо мобільного зв’язку в десятки разів суворіші за світові.

Фейки про нібито шкоду 5G давно спростували. Зокрема, у 2014 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зазначила, що негативного впливу на здоров’я від використання мобільних телефонів не було встановлено.

Ті ж дослідження, які нібито доводять, що радіація від мобільних телефонів може викликати рак, розкритикували за порушення методології. Тому зараз не існує наукових доказів шкоди 5G, а отже поширення технології в Україні не має непокоїти саме з точки зору впливу на здоров’я. Але як запровадження 5G може вплинути на екологію?

Всі підуть купляти смартфони з 5G. Чи призведе це до збільшення викидів вуглецю?

У Франції, де частоти для запуску 5G вже розподілили між операторами, на сполох б’ють екологи. Річ у тім, що запуск зв’язку нового покоління має сильно підвищити використання електроенергії у мобільних комунікаціях. А збільшення вироблення електроенергії означає більші викиди вуглецю – те, що усі країни-підписанти Паризької кліматичної угоди саме намагаються скоротити.

Така загроза є, однак лише у короткій перспективі, вважає заступник директора ГО «Екодія» Олексій Пасюк.

«Збільшення використання електроенергії в Україні може вести до збільшення викидів парникових газів. Це відбувається через збільшення виробництва електроенергії на теплових станціях, що працюють на газу та вугіллі… Але якщо дивитися хоча б на десятиліття вперед, то картина змінюється. Бо має відбуватися заміна всіх потужностей в країні (як теплових, так і атомних)», – сказав у коментарі Радіо Свобода Пасюк.

Експерт переконує, що у майбутньому ані вугільні, ані атомні енерговиробники просто не зможуть залучати достатньо інвестицій, бо відновлювана енергетика вже є значно «динамічнішою та дешевшою галуззю». Тому у довгій перспективі запуск 5G навряд чи відчутно збільшить викиди вуглецю.