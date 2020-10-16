Держспецзв’язок оголосив про співпрацю з китайською компанією, яка перебуває під санкціями США

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України підписала меморандум з компанією «Хуавей Україна» для співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій, повідомляє інформагенція «Інтерфакс-Україна».

«Держспецзв’язок глибоко цінує, що компанія світового рівня буде працювати з нами над проєктами у сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнить обороноздатність держави перед кіберзагрозами», – сказав голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

«Компанія Хуавей Україна вдячна Держспецзв’язку за цей крок у розвитку співпраці. Ми впевнені, що через взаємодію держави та приватного сектора можна побудувати ефективну систему кіберзахисту в Україні», – зазначив директор «Хуавей Україна» Ма Ці.

У повідомленні немає даних про конкретні домовленості сторін.

Заснована в 1987 році китайська компанія Huawei є постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій, а також інтелектуальних пристроїв. У самій компанії наголошують, що вона є приватною і повністю належить співробітникам. В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року.

США вважають, що Huawei занадто тісно співпрацює з комуністичною владою Китаю, а обладнання цієї компанії може використовуватися для реалізації інтересів Пекіна в багатьох країнах світу.

Вашингтон заборонив американським компаніям співпрацю із Huawei за більшістю напрямків. Це вже вплинуло на бізнес компанії – її нові смартфони на операційній системі Android більше не мають сервісів американської компанії Google.

Також за наполяганням США в липні британський уряд оголосив, що компанії мобільного зв’язку повинні до 2027 року вилучити усе устаткування китайської компанії Huawei з мереж мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G).

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що тепер Велика Британія «долучилася до щораз більшого списку країн з усього світу, які захищають свою національну безпеку, забороняючи використання ризикованих продавців, до яких немає довіри».

Агентство Reuters вказує, що тепер і інші країни Європи опинилися під більшим тиском намагань США вилучити Huawei із мереж мобільного зв’язку наступного покоління.