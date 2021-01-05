Нью-Йоркська фондова біржа скасувала рішення про виключення з індексу держкомпаній Китаю

Нью-Йоркська фондова біржа відмовилася від планів виключити три китайські телекомунікаційні компанії з індексу відповідно до указу президента США Дональда Трампа.

Біржа повідомила на своєму сайті, що вона скасовує попереднє рішення після «нових консультацій» з регуляторами.

Минулого четверга біржа повідомила, що вона виключає державні компанії China Telecom Corp Limited, China Mobile Limited і China Unicom Hong Kong Limited відповідно до листопадового указу Трампа. Повідомлення про це привітав сенатор-республіканець Марко Рубіо.

«Ми виступали за захист американців від небезпек, які становлять інвестиції Китаю. Виключення китайських телекомунікаційних компаній це хороший початок, але нам ще треба ухвалити Закон про захищеність та безпеку американських фінансових ринків», – написав він у твітері 1 січня.

Рішення також привітав сенатор-республіканець Рік Скотт.

«Я задоволений, що Нью-Йоркська фондова біржа здійснює важливий крок щодо виключення компаній, пов’язаних з китайськими військовими. Ці компанії не діють відповідно до законів США та правил і використовуються як інструменти для нарощування впливу Китаю у світі», – зазначив він.

«Чимало китайських компаній, які включені до провідних індексів беруть участь і у цивільному, і військовому виробництві. Деякі виробляють технології для стеження та репресій прав людини. Інституційні інвестори та менеджери фондів мають звернути увагу», – написав у твітері на початку року американський високопосадовець Кіт Крач, заступник державного секретаря США з питань економічного зростання, енергетики та довкілля.

Указ забороняє американським компаніям і приватним особам інвестувати принаймні в 31 фірму, що, імовірно, пов’язані з китайськими збройними силами.

Міністерство торгівлі Китаю попередило в суботу, що Пекін зробить «необхідні контрзаходи» для захисту своїх компаній.