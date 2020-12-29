ЄС засудило Китай за суд над 10 гонконгськими активістами та ув’язнення журналістки

Китай порушив права затриманих гонконгських активістів під час суду, заявляє Європейська служба з зовнішніх справ 29 грудня.

У зовнішньополітичному відомстві Євросоюзу звернули увагу на те, що підсудним не надали можливості обрати адвоката, доступ до них в ув’язненні був суворо обмежений, а суд був закритим.

«Права підсудних на чесний та належний процес – у відповідності до міжнародно визнаних прав людини та Кримінального процесуального законодавства Китаю – не було дотримане. Ми закликаємо Китай гарантувати процедурну чесність та належну правову процедуру для цих людей», – йдеться в заяві речника ЄСЗС.

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Блок заликав Пекін звільнити затриманих 12 активістів, суд над 10 з яких почався напередодні.

Також Євросоюз засудив вирок громадянській журналістці Жань Жан, яку напередодні засудили до чотирьох років ув’язнення за висвітлення початку епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 у місті Ухань.

«За інформацією з надійних джерел, міс Жань зазнавала тортур та поганого ставлення під час утримання під вартою, а її стан здоров’я серйозно погіршився. Критично важливо, щоб вона отримала належну медичну допомогу», – йдеться в заяві.

28 грудня суд у Китаї виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань в лютому 2020 року. Її засудили до чотирьох років ув’язнення.