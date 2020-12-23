У Гонконзі медіамагната Джиммі Лая звільнили під заставу

Гонконгський медіамагнат Джиммі Лай вийшов під заставу 23 грудня, майже через три тижні після того, як 3 грудня він був затриманий за обвинуваченням у шахрайстві та загрозі національній безпеці.

Лай постав перед судом в середу і був звільнений під заставу Високим судом.

Бізнесмена звинувачують у порушенні нового закону про національну безпеку, який почав діяти у Гонконзі. Прокуратура вважає, що Лай звернувся до іноземної держави, установи, організації або фізичної особи з проханням «запровадити санкції або зайнятися іншою ворожою діяльністю проти Китаю».

Якщо бізнесмена визнають винним, йому може загрожувати довічне ув’язнення. 12 грудня суд відмовився випустити Лая під заставу. Він залишиться під арештом до квітня 2021 року.

Лая також звинувачують у шахрайстві, пов’язаному з використанням штаб-квартири його медіахолдингу Next Digital «з метою, не дозволеною при оренді будівлі».

72-річний Джиммі Лай володіє медіахолдингом Next Digital, якому належить популярна гонконгська ліберальна газета Apple Daily. Бізнесмен – активний прихильник протестів в Гонконзі проти впливу Пекіна. Він не раз опинявся під арештом. Китайська влада вважає Лая головним організатором торішніх протестів в Гонконзі проти тиску Китаю.