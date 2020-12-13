У Гонконзі висунули звинувачення медіамагнату Джиммі Лаю

У Гонконзі опозиційному медіамагнату і видавцеві Джиммі Лаю прокуратура висунула нове звинувачення. Йому закидають «змову з іноземною державою з метою створення загрози національній безпеці». Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Бізнесмена звинувачують у порушенні нового закону про національну безпеку, який почав діяти у Гонконзі. Прокуратура вважає, що Лай звернувся до іноземної держави, установи, організації або фізичної особи з проханням «запровадити санкції або зайнятися іншою ворожою діяльністю проти Китаю».

Якщо бізнесмена визнають винним, йому може загрожувати довічне ув’язнення. 12 грудня суд відмовився випустити Лая під заставу. Він залишиться під арештом до квітня 2021 року.

Лая також звинувачують у шахрайстві, пов'язаному з використанням штаб-квартири його медіахолдингу Next Digital «з метою, не дозволеною при оренді будівлі».

72-річний Джиммі Лай володіє медіахолдингом Next Digital, якому належить популярна гонконгська ліберальна газета Apple Daily. Бізнесмен – активний прихильник протестів в Гонконзі проти впливу Пекіна. Він не раз опинявся під арештом. Китайська влада вважає Лая головним організатором торішніх протестів в Гонконзі проти тиску Китаю.

Закон про нацбезпеку в автономії надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Закон також дозволяє спостереження та прослуховування телефонних розмов підозрюваних у порушенні закону. Підривну діяльність, сепаратизм, тероризм та співпрацю з іноземними силами каратимуть щонайменше 10 роками в’язниці. В окремих випадках передбачене довічне ув’язнення.

Гонконг перебував під владою Великої Британії до 1997 року, поки не був переданий Китаю за умови збереження в місті особливих адміністративних правил. В останні роки місто відчуває тиск із боку Пекіна, гонконгська опозиція заявляє, що владна Комуністична партія Китаю відходить від задекларованого принципу «одна країна – дві системи».