Лідерка Гонконгу запевняє, що закон про нацбезпеку виявився ефективним

Лідерка адміністрації Гонконгу Керрі Лем запевняє, що закон про національну безпеку виявився ефективним у питанні відновлення стабільності.

Китай запровадив закон для Гонконгу в червні, щоб впоратися з антиурядовими протестами.

«Після року соціальних заворушень зі страхом за особисту безпеку жителі Гонконгу знову можуть насолоджуватися основними правами та свободами відповідно до закону», – заявила Лем у своєму щорічному зверненні.

За її словами, «зіткнення із зовнішніми силами» затихли, а радикальні організації припинили свою діяльність або розчинилися.

Лем обіцяє, що до кінця цього року уряд внесе законопроєкт про внесення змін до місцевого законодавства з метою посилення прийняття присяги державними службовцями та проведення широкої громадянської освіти «для покращення розуміння верховенства права».

У листопаді Китай прийняв резолюцію про дискваліфікацію чотирьох демократичних депутатів Гонконгу після того, як їх звинуватили у порушенні своїх присяг. Цей крок спонукав усіх демократичних законодавців Гонконгу масово подати у відставку на знак солідарності.

Торішні протести були спричинені побоюваннями, що центральний уряд має на меті забрати свободи, надані жителям Гонконгу, коли місто повернулось під владу Китаю в 1997 році за формулою «одна країна, дві системи».

30 червня 2020 року Китай схвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Документ дає право китайській владі припиняти дії, які будуть сприйняті ними як загроза національній безпеці. Крім того, закон поширює на автономію повноваження спецслужб континентального Китаю. Документ викликав протести в місті.