У Гонконгу пішли у відставку всі опозиційні депутати – через рішення Китаю

Влада Гонконгу дискваліфікувала чотирьох опозиційних депутатів Законодавчої ради. Це сталося одразу після ухвалення Пекіном резолюції, що дозволяє дискваліфікувати політиків, які можуть становити загрозу нацбезпеці. У першу чергу документ зачіпає прихильників незалежності Гонконгу від материкового Китаю.

Після відсторонення депутатів в знак протесту у відставку подали інші опозиціонери. Всього опозиція в парламенті мала 19 місць із 70.

Раніше виборча комісія автономії відмовила дискваліфікованим депутатам обиратися до складу парламенту нового скликання через «непатріотичні» погляди. Вибори були заплановані на 6 вересня, але були перенесені через пандемію коронавірусної інфекції. Депутати автоматично продовжили свої повноваження.

30 червня Китай схвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Документ дає право китайській владі припиняти дії, які будуть сприйняті ними як загроза національній безпеці. Крім того, закон поширює на автономію повноваження спецслужб континентального Китаю.

Критики закону відзначають, що фактично він припиняє дію свобод, які Китай зобов’язався підтримувати впродовж не менш як 50 років. Такі зобов’язання Пекін дав наприкінці минулого століття, під час отримання суверенітету над Гонконгом, де до 1997 року діяли закони Великої Британії.