У Гонконзі звільнено під заставу опозиційного видавця Джиммі Лая

Одного з організаторів протестного руху в Гонконзі, медіамагната Джиммі Лая, заарештованого за підозрою у порушенні закону про національну безпеку, звільнили під заставу. Про це сьогодні повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

На тих же умовах був звільнили і низку інших активістів.

На виході з поліцейської дільниці Лая зустрічали десятки прихильників демократичного руху Гонконгу.

Джиммі Лай і ще семеро людей, зокрема двоє синів бізнесмена і два топ-менеджери очолюваної ним корпорації, були заарештовані 10 серпня по підозрою у порушенні нещодавно ухваленого у Китаї закону про безпеку. За його порушення може загрожувати позбавлення волі аж до довічного.

Медіамагната підозрюють у «змові з іноземною державою, проголошенні крамольних речей і шахрайській змові».

Закон про нацбезпеку в автономії надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб. Закон також дозволяє спостереження та прослуховування телефонних розмов підозрюваних у порушенні закону. Підривну діяльність, сепаратизм, тероризм та співпрацю з іноземними силами каратимуть щонайменше 10 роками в’язниці. В окремих випадках передбачене довічне ув’язнення.

Гонконг перебував під владою Великої Британії до 1997 року, поки не був переданий Китаю за умови збереження в місті особливих адміністративних правил. В останні роки місто відчуває тиск із боку Пекіна, гонконгська опозиція заявляє, що владна Комуністична партія Китаю відходить від задекларованого принципу «одна країна – дві системи».