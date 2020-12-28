У Китаї почався суд на 10 гонконгськими активістами, які намагалися втекти до Тайваню влітку

На материковому Китаї 28 грудня почався суд над 10 продемократичними активістами, яких заарештували влітку 2020 року під час спроби отримати притулок у Тайвані, повідомляють міжнародні медіа.

Суд почався в місті Шеньчжень на півдні країни і був закритим для іноземних журналістів і дипломатів, відтак про нього відомо небагато.

Берегова охорона Китаю перехопила 12 гонконгців віком від 16 до 33 років у серпні цього року, коли вони намагалися залишити територію країни на катері. До такої спроби прихильники гонконгської опозиії вдалися після ухвалення закону про національну безпеку.

Двоє заарештованих неповнолітні, відтак їхні справи розглядатимуться окремо.

Справа проти затриманих зазнала критики ще до початку суду. Сполучені Штати закликали «негайно звільнити» активістів.

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«Їхнім так званим злочином була втеча від тиранії», – заявив речник посольства США у Пекіні.

У відповідь Міністерство закордонних справ зажадало від Вагингтону «негайно припинити втручатися у внутріші справи Китаю через проблему Гонконгу».

Вісьмом із затриманих пред’явили обвинувачення, пов’язані з нелегальним перетином кордону, що карається терміном ув’язнення до року. Ще двох звинувачують у організації такого перетину, їм загрожує до семи років.

Протягом попередніх вихідних сім’ї підсудних оприлюднили відкритого листа, в якому закликали міжнародну спільноту допомогти «захистити законні права» затриманих.

Сотні жителів Гонконгу шукали притулку в Тайвані з минулого року, аби уникнути тиску на продемократичні протести в окремому регіоні, який до 1990-х був колонією Великої Британії.