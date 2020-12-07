Країни Азії долають сплеск коронавірусу без локдану

Країни Азії, які зіштовтхнулися зі сплесками COVID-19 наприкінці року, долають хворобу і при цьому утримують економіку від зупинки, використовуючи попередній досвід швидких заходів контролю. Вони спираються на дисципліну громадськості, яка дотримується рекомендацій, – повідомляють джерела на місцях.

Гонконг, Японія, Малайзія, Південна Корея, Тайвань та В'єтнам повідомили про зростання захворюваності із середини листопада. У цей час на тлі похолодань, люди із більш уражених хворобою західних країн подорожують до країн Азії і навпаки. До середини року, після попереднього сплеску, кількість хворих упала у всіх 6 згаданих країнах.

Зараз працівники охорони здоров’я посилюють контроль, не змушуючи в більшості випадків закривати бізнеси і не наказуючи людям залишатися вдома. При цьому вони значною мірою спираються на результати заходів контролю, які були запроваджені на початку року, коли вперше з'явилися повідомлення про COVID-19.

Ці заходи включають:

карантин для хворих людей;

відстеження їхніх контактів;

вимоги щодо дотримання соціального дистанціювання;

міжнародні кордони залишаються закритими для туристів.

«Стратегія, що лежить в основі цих успіхів, базується на тих самих основних факторах: пріоритет охорони здоров'я над економічними проблемами, створення ефективних комунікацій із громадськістю, запровадження контролю на кордонах на ранньому етапі та забов'язання громадськості щодо необхідних змін поведінки, –говорить дослідницька група Інституту Лові в Австралії в аналізі заходів, спрямованих проти пандемії у Південно-Східній Азії. – Ці речі працюють».

Люди в регіоні звичайно дотримуються правил, щоб залишатись здоровими, навіть, якщо за їхнім дотриманням не слідкують, кажуть місцеві жителі. Колективне благо має пріоритет над свободою особи.

«Якщо хтось із вашої родини просто (поїхав) кудись, тоді всі ваші сусіди будуть знати, і якщо з вами щось трапиться, сусіди самі повідомлять про вашу ситуацію поліції [надзвичайним службам] або системі охорони здоров'я», – каже 40-річна Пхуонг Хонг із Хошиміна, яка працює у в’єтнамському готельному секторі.

Незважаючи на скорочення її місячної заробітної плати, яке дорівнює платі за 3,5 дня роботи, на тлі збитків туристичної індустрії через закриття кордонів В'єтнаму, вона хвалить уряд за те, що там «вжили заходів дуже швидко». В'єтнам припинив свій жорсткий карантин у квітні.

Загалом у В’єтнамі було 1366 випадків захворювання, але у листопаді двічі повідомлялось про реєстрування понад 20 інфекцій – рідкісний для країни випадок. Місцеві ЗМІ повідомили про бортпровідника авіакомпанії Vietnam Airlines, який порушив домашній карантин після прибуття в Хошимін 14 листопада з Японії. Його справа призвела до розслідування після того, як ще троє захворіли.

У Тайвані Центральний центр щодо епідемії оголосив, що з 1 грудня усі відвідувачі торгових центрів, залів відпочинку та деяких шкіл повинні носити маски. Так багато людей вже використовували маски на цих майданчиках та інших, тому за минулі тижні поведінка майже не змінилась.

Влада Тайваню повідомила про загалом 716 випадків, включно із двома днями у грудні, коли фіксувалось понад 20 випадків щодня. Уряд назвав їх «імпортованими» з-за кордону. Закриття кордону та суворі правила відстеження контактів не змінювались із моменту набуття чинності в березні.

Економічно важливе експортне виробництво продовжується у Тайвані та В’єтнамі без жодних зривів.

У Малайзії громадяни співпрацюють з урядом, щоб уникнути чергового локдауну, такого, як діяв з березня по червень, заявив Ібрагім Суффіан, директор програми виборчої групи Merdeka Center у Куала-Лумпурі. «Серйозність ситуації розглядається як висока» через постійне висвітлення у ЗМІ, сказав він.

Підтримка зусиль уряду з боку громадськості коливалась між 65% та 80% більшу частину року, і близько 90% малайзійців виконують накази щодо боротьби із захворюваннями, каже він.

У Малайзії великі збори та поїздки країною називали причинами сплеску, який розпочався у жовтні. З того часу реєструється від 1000 до 1200 нових випадків заражень щодня. Зараз точаться дискусії щодо того, як забезпечити більше грошової допомоги з боку уряду, бо кількість людей без постійної зайнятості стає більш очевидною, особливо в сфері відпочинку, каже Суффіан.

«Я думаю, що економіка потерпає найбільше, і наслідки цього будуть відчутні протягом деякого часу – тому протягом останніх тижнів обговорення фокусувалось на тому, яку допомогу може дати уряд», – сказав він.

Добові випадки заражень в Японії коливаються між 2000 і 2500. Чиновники відстежують контакти у відповідь на спалахи, а японці відомі масовим дотриманням медичних рекомендацій.

Кількість випадків коронавірусу в Південній Кореї почала, вперше з березня, перевищувати 500 на день наприкінці листопада. Минулого місяця влада Кореї розглядала можливість посилення обмежень соціального дистанціювання, пом'якшивши їх місяцем раніше, щоб допомогти економіці.

У Гонконгу цифри почали зростати з 19 листопада до 50-100 і більше на день. З початку глобального спалаху заразилося майже 7000. Минулого місяця уряд Гонконгу призупинив заняття в початковій школі і дозволив ресторанам розсаджувати групи, складом не більше однієї-двох осіб.

Жителі Гонконгу звикли до урядових заходів контролю, хоча вони хочуть отримувати більше інформації, щоб планувати наперед, сказав Адам Веловейський, 40-річний британець, який працює на фондовій біржі.

«Люди зазвичай бажають іти назустріч, – сказав він. – Я не знаю нікого, хто б активно виходив на вулицю і заперечував правила та обмеження. Люди, як правило, просто знаходять способи дотримуватися, але, очевидно, це викликає розчарування».