Литва посилює карантин до кінця року – виходити з дому не можна без поважних причин

Уряд Литви вирішив посилити з 9 грудня умови карантину і продовжив його до кінця року, повідомив національний телерадіомовник LRT.

Жителі Литви зможуть залишати місце проживання лише з поважної причини, старшокласники навчатимуться дистанційно. Поважними причинами є робота, відвідання місць торгівлі, закладів охорони здоров’я або отримання інших послуг.

Державні й муніципальні відомства будуть працювати і обслуговувати дистанційно, школу продовжать відвідувати лише учні початкових класів, у магазинах будуть заборонені акції, також забороняються приватні свята за участю більш як двох сімей.

Постанова уряду Литви набирає чинності 9 грудня, а карантин продовжено до півночі 31 грудня.

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Литви Ауреліюс Верига зазначив, що наразі не запроваджуватимуться обмеження на пересування громадян, влада сподівається на свідомість жителів країни. Верига не виключає, що новий уряд може запровадити такі обмеження, як це було під час великодніх свят. За підрахунками експертів, якщо не будуть посилені вимоги карантину, число нових заражень COVID-19 може зрости до чотирьох тисяч на день.

За минулу добу в Литві, населення якої становить майже 3 мільйони людей, підтверджено 1386 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, померли 11 пацієнтів.

За весь час пандемії померли від COVID-19 637 литовців, з інших причин – 326 заражених. Загалом після початку пандемії в Литві встановлено понад 76 тисяч випадків зараження, все ще хворі 44 625 людей, 30 тисяч 449 одужали.