Мер Львова Садовий повідомив, що підхопив коронавірус

Мер Львова Андрій Садовий повідомив у понеділок, що захворів на COVID-19.

«Позитивний» ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє», – повідомив Садовий у фейсбуці.

Садовий зазначив, що на самоізоляції, але «місто працюватиме без зупину».

За весь час пандемії в Україні захворіли 821 947 людей, одужали – 423 704, померли – 13 733.