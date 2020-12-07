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07 грудня 2020, Київ 13:57
Новини | Коронавірус

Мер Львова Садовий повідомив, що підхопив коронавірус

Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий повідомив у понеділок, що захворів на COVID-19.

«Позитивний» ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє», – повідомив Садовий у фейсбуці.

Садовий зазначив, що на самоізоляції, але «місто працюватиме без зупину».

За весь час пандемії в Україні захворіли 821 947 людей, одужали – 423 704, померли – 13 733.

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