Трамп повідомив, що його адвокат Руді Джуліані захворів на COVID-19

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це у твітері повідомив сам Дональд Трамп. Він назвав Джуліані «найвеличнішим мером в історії Нью-Йорка» і вказав, що той «невпинно працював над викриттям найкорумпованіших виборів... в історії США». Так Трамп оцінив вибори президента, на яких переміг його опонент демократ Джо Байден. Трамп не визнав цю перемогу і оскаржує її з використанням різних юридичних механізмів. Джуліані відіграє важливу роль в цих спробах, які поки не дали жодного результату.

Раніше, під час виборчої кампанії, Джуліані неодноразово виступав у ЗМІ із твердженнями про те, що син Джо Байдена Хантер, а можливо, і сам Байден, нібито вчинили корупційні злочини в Україні. Байден і його прихильники заявляють, що твердження Джуліані не відповідають дійсності.

Джуліані подякував своїм друзям та послідовникам у твітері «за молитви та добрі побажання» і сказав, що почувається добре. Він не підтвердив повідомлення американських ЗМІ про те, що його госпіталізували, але заявив, що отримує «величезну турботу». Джуліані – 76 років. Сам Трамп, який на 2 роки молодший, переніс хворобу в жовтні, без ускладнень.