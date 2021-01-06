Поліція в Гонконгу заарештувала десятки активістів та опозиціонерів за новим законом про нацбезпеку

Вранці 6 січня поліція окремого адміністративного регіону Китаю Гонконгу заарештувала кілька десятків місцевих продемократичних активістів. За повідомленнями місцевих медіа, йдеться про близько 50 затриманих.

Силовики також обшукали будинок вже затриманого активіста Джошуа Вонга.

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Голова Демократичної партії Гонконгу Ло Кін-Хей заявив зі слів поліції, що арештувати планують всіх, хто переміг у неформальних праймеріз демократичного крила влітку минулого року.

«Я вже збився з ліку. Але, думаю, всі, хто брав участь у продемократичних праймеріз у Гонконгу минулого року, будуть заарештовані, разом із організаторами. Дуже ймовірно, близько 40 чи навіть 50 (людей – ред.). Поліція сказала, що «35+» (обрана законодавча більшість) – це порушення Закону про національну безпеку», – написав Кін-Хей у своєму Твітері.

Серед затриманих – члени Громадянської та Демократичної партій, учасники та організатори праймериз, один громадянин Сполучених Штатів.

Влітку минулого року демократичні сили Гонконгу влаштували неофіційні праймериз для відбору кандидатів, які візьмуть участь у виборах до Законодавчої ради Гонконгу, запланованих на вересень. Десятки активістів висувалися на роль кандидатів, участь у голосуванні взяли 600 тисяч гонконгців. Але зрештою влада перенесла вибори на рік.

У листопаді 2020 року Китай прийняв резолюцію про дискваліфікацію чотирьох демократичних депутатів Гонконгу після того, як їх звинуватили у порушенні своїх присяг. Цей крок спонукав усіх демократичних законодавців Гонконгу масово подати у відставку на знак солідарності.

Протести 2019 року були спричинені побоюваннями, що центральний уряд має на меті забрати свободи, надані жителям Гонконгу, коли місто повернулось під владу Китаю в 1997 році за формулою «одна країна, дві системи».

30 червня 2020 року Китай схвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Документ дає право китайській владі припиняти дії, які будуть сприйняті ними як загроза національній безпеці. Крім того, закон поширює на автономію повноваження спецслужб континентального Китаю. Документ викликав протести в місті.