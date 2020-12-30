Китай засудив до різних термінів 10 активістів із Гонконга, які хотіли втекти на Тайвань

Суд у китайському місті Шеньчжень 30 грудня засудив 10 гонконгських активістів, які влітку намагалися втекти на Тайвань, до тюремного ув’язнення на термін від семи місяців до трьох років.

12 гонконгців віком від 16 до 33 років були перехоплені китайською береговою охороною в серпні, коли намагалися на катері потрапити на Тайвань. Це сталося після ухвалення в червні підтримуваного Пекіном безпекового закону для Гонконгу, який обмежує його діяльність.

Двоє обвинувачених в організації незаконного перетину кордону були засуджені до трьох і двох років тюремного ув’язнення відповідно, ще вісім людей отримали сім місяців тюремного ув’язнення за незаконний перетин кордону. Двоє неповнолітніх не були засуджені і будуть передані поліції Гонконгу.

Суд заявив, що всі 12 визнали себе винними.

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Слухання почалися 28 грудня і були закриті для іноземних журналістів та дипломатів, через що інформація про судовий процес була обмежена.

Члени сімей обвинувачених заявили, що усі дванадцятеро не змогли обрати адвокатів і що звинувачення були політично мотивованими.

Справа викликала різку критику перед початком судового розгляду – США закликали до «негайного звільнення» активістів. У відповідь Міністерство закордонних справ Китаю закликало Вашингтон «негайно припинити втручання у внутрішні справи Китаю через проблему Гонконгу».

ЄС заявив, що права обвинувачених на справедливий судовий розгляд були порушені.

Сотні гонконгців з кінця минулого року вимушено шукали притулку на Тайвані, щоб уникнути тиску на демократичний рух в колишній британській колонії.