«Таємна вакцинація або скандал перед Різдвом»: чи можна таємно ввезти вакцину проти COVID-19 в Україну?

Політик і власник видання «Обозреватель» Михайло Бродський у переддень відзначення Різдва за юліанським календарем звинуватив очільника парламентського комітету Михайла Радуцького у контрабандному ввезенні вакцини проти коронавірусу в Україну і організації підпільних щеплень, а прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у таємній вакцинації. Радіо Свобода зібрало коментарі дотичних до скандалу осіб, а також поцікавилося, чи може партія вакцини потрапити в країну в обхід митного догляду.

Які звинувачення висунув Бродський?

Добре відомий своїми гучними заявами політик, колишній народний депутат і ексголова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло Бродський додав напруги в і без того неспокійні, обтяжені коронавірусною пандемією, різдв'яно-новорічні дні.

Увечері 5 січня на своєму медійному ресурсі «Обозреватель» Бродський опублікував блог під назвою «...Про таємне вакцинування влади​»

«За наявною в мене інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і низка народних депутатів, зокрема і голова профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький, цього тижня відвідали клініку пластичної хірургії й косметології «Меділенд» за першою дозою вакцини», – написав Бродський.

Також Бродський звинувачує представників влади, що вони таємно продають вакцину.

«Очевидці стверджують: за два етапи вакцинації наші «слуги» платять по 2,5 тис євро. Ви тільки уявіть собі: ці люди профукали закупівлю вакцини для народу, не заклали грошей на вакцину цього року і тепер переплачують приблизно в 100 разів, аби тільки врятувати власну дупу. Саме в 100, тому що в Європі одна доза коштує приблизно 15 євро, або 30 – за дві», – каже він.

Михайло Бродський зазначає, що передав цю інформацію «ізраїльським розслідувачам» і очікує, що вони цим займуться, а також вимагає дій від Служби безпеки України.

Разом із тим Бродський пише, що не може стверджувати, що «Шмигаль справді вакцинувався».

«Вважаю цивілізованим, щоб прем'єр разом із паном Радуцьким здали тести на антитіла. І якщо припущення підтвердяться, обоє мають піти у відставку», – написав Михайло Бродський.

Що відповіли у клініці і що сказав Радуцький?

Радіо Свобода зателефонувало на рецепцію приватної клініки «Меділенд». Там запевнили, що жодних щеплень не проводили і не проводять, і від коронавірусної інфекції так само.

А голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат парламентської фракції «Слуга народу», Михайло Радуцький сказав Радіо Свобода, що не бачить «особливого сенсу коментувати цю маячню» (звинувачення Михайла Бродського – ред.).

«Мабуть, комусь дуже сумно уперше за десятиліття проводити в Україні різдв’яні і новорічні свята, от і придумує таке... Однак, хочу запевнити, як тільки в Україні появиться вакцина – я публічно зроблю щеплення під камерами», – сказав Радуцький у коментарі Радіо Свобода.

Як відреагував прем'єр-міністр Шмигаль?

Радіо Свобода звернулося за коментарем до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і надіслало інформаційний запит до його пресслужби.

Нам відповіли, що голова уряду відреагував публічно у своєму Телеграм-каналі.

«Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження», – написав Денис Шмигаль у Telegram.

Також голова уряду наголосив, що є прихильником вакцинації і що планує вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки.

Зараз Україна очікує першу партію вакцин – 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. Ідуть перемовини з іншими виробниками вакцин, що пройшли клінічні випробування

«Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з COVID-19. Зараз Україна очікує першу партію вакцин – 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження», – повідомив прем'єр-міністр.

І порадив: носити маски, мити руки і дотримуватися безпечної дистанції.

Чи можна в обхід митниці ввезти вакцину?

Радіо Свобода спробувало дізнатися, чи справді є можливість пронести щось контрабандою, в обхід митного догляду в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Як нам повідомило джерело, «весь інший багаж доглядається, а от дипломатична пошта – ні».

«Що стосується Залу офіційних делегацій (через який, зокрема, повертаються в Україну і народні депутати, і урядовці – ред.), то там все відбувається формально, і теоретично у такий спосіб можна в країну контрабандою щось і занести», – припускає джерело.

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян у коментарі Радіо Свобода сказав, що, на його думку, «ввезти вакцину контрабандним шляхом дуже складно». Зокрема тому, що її транспортування вимагає особливих умов, а без офіційних дозволів, вважає Омелян, митники не пішли б на такі порушення.

Вакцина Pfizer потребує температурного режиму в -70 С і ця температура має зберігатися протягом всього ланцюга доставки. Лише в останні 5 днів, як зазначає виробник. перед використанням препарат може транспортуватися у холодильниках із температурою від +2 до +8 С

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