Наразі в Росії повну вакцинацію пройшло лише 1,5% населення, а люди із різних регіонів країни розповіли кореспондентам телеканалу «Настоящее время», що їхні записи на вакцинування були скасовані, бо вакцини закінчилися. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», RFE/RL, Reuters)
Продали іншим: через відсутність вакцини «Спутнік V» росіянам скасовують запис на вакцинацію
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