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19 березня 2021, Київ 23:59
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Продали іншим: через відсутність вакцини «Спутнік V» росіянам скасовують запис на вакцинацію

Продали іншим: через відсутність вакцини «Спутнік V» росіянам скасовують запис на вакцинацію
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Продали іншим: через відсутність вакцини «Спутнік V» росіянам скасовують запис на вакцинацію

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Поки Росія проводить енергійну «вакцинну дипломатію», пропонуючи «Спутнік V» іншим країнам, її власні громадяни не можуть пройти щеплення.

Наразі в Росії повну вакцинацію пройшло лише 1,5% населення, а люди із різних регіонів країни розповіли кореспондентам телеканалу «Настоящее время», що їхні записи на вакцинування були скасовані, бо вакцини закінчилися. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», RFE/RL, Reuters)

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