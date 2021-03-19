Продали іншим: через відсутність вакцини «Спутнік V» росіянам скасовують запис на вакцинацію

Наразі в Росії повну вакцинацію пройшло лише 1,5% населення, а люди із різних регіонів країни розповіли кореспондентам телеканалу «Настоящее время», що їхні записи на вакцинування були скасовані, бо вакцини закінчилися. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», RFE/RL, Reuters)