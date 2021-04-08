Коронавірус і Чехія: Земан домігся зміни голови МОЗ, але так і не отримає «Спутнік V» без схвалення ЄС

Прага – Президент Чехії Мілош Земан таки домігся звільнення з посади міністра охорони здоров’я країни, який відкидав вимоги голови держави негайно почати застосовувати не схвалену в Європейському союзі вакцину від COVID-19 із Росії «Спутнік V». Але й новий міністр, якого вважали більш схильним до російської вакцини, підтвердив, що без схвалення в ЄС її в Чехії все одно не застосують.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на тривале наполягання голови держави несподівано звільнив 7 квітня з посади міністра охорони здоров’я країни Яна Блатного, якого критикував і він сам за те, як той реагував на наслідки коронавірусної пандемії.

Мілош Земан, відомий своїми проросійськими поглядами і намаганнями просунути в Чехії російську вакцину «Спутнік V», давно вимагав відставки міністра охорони здоров’я, але не через критику його реагування на пандемію, а тільки через те, що той твердо тримав лінію: російська вакцина «Спутнік V» може бути застосована в Чехії тільки в разі схвалення на рівні всього Євросоюзу.

Земан вимагав почати щеплення нею негайно. І в уряді, і в опозиції його вимоги відкидали.

Відставку Яна Блатного різко розкритикувала чеська опозиція, яка пов’язує цю відставку в першу чергу з його категоричною незгодою на неузгоджене з Євросоюзом використання російської вакцини.

Новим головою МОЗ Чехії став Петр Аренберґер, керівник однієї з провідних празьких лікарень.

Аренберґера давно вважали одним із імовірним кандидатів на чоло Міністерства охорони здоров’я через тривалу критику Блатного Земаном. Раніше Аренберґер, серед іншого, заявляв, що в разі очолювання МОЗ міг би дозволити щеплення вакциною «Спутнік V» добровольцям за індивідуальною згодою в межах клінічного випробування цього препарату і без його схвалення в ЄС.

Президент Земан на церемонії призначення Аренберґера на чоло МОЗ Чехії особливо наголосив йому на важливості, на його думку, використання саме російської, а також так само не схваленої в ЄС китайської вакцини. За словами Земана, кожен, хто блокує в Чехії неузгоджене з ЄС використання таких вакцин, несе співвідповідальність за смерті людей від COVID-19. Попередній міністр Блатний, заявив Земан, цей процес блокував.

Земан також твердив, буцімто «Спутнік V» закуповують Німеччина чи Австрія. Насправді на цей час підтверджень таких закупівель немає; кілька країн ЄС, зокрема й згадані Німеччина чи Австрія, говорили про можливість виробляти російську вакцину в себе, але тільки в разі, якщо її схвалять на рівні Євросоюзу.

При цьому Земан, знаний також крайньою нелюбов’ю до представників засобів інформації, перед початком церемонії дав команду запросити журналістів до зали словами: «Покличте гієн».

Новий міністр теж не буде щепити російською вакциною без схвалення ЄС

Але після церемонії в президента прем’єр Бабіш, представляючи нового голову МОЗ Аренберґера, який став уже четвертим міністром охорони здоров’я від початку спалаху COVID-19 у Чехії в березні 2020 року, сказав: причиною зміни міністра була зовсім не російська вакцина.

Щодо неї, сказав прем’єр, «будемо чекати на рішення Європейського агентства медпрепаратів» (EMA) – органу ЄС, що уповноважений схвалювати, зокрема, вакцини на рівні всього Євросоюзу.

Аренберґер підтвердив, що цілком підтримує цю позицію Бабіша.

У Чехії, яка, як і інші країни ЄС, потерпає від нестачі схвалених вакцин, не мають політичних застережень проти російської вакцини і вже починали домовлятися й про можливість її закупівлі в Росії ще до очікуваного схвалення в Євросоюзі – але не про її використання до такого схвалення.

Чехія поступово долає чергову хвилю пандемії

Чехія донедавна була однією з найбільш потерпілих від пандемії країн ЄС і навіть світу, система охорони здоров’я працювала з максимальним навантаженням. Запроваджені суворі карантинні обмеження значно знизили показники захворюваності.

Як повідомив уряд Чехії 6 квітня, з понеділка, 12 квітня, країна піде на перші кроки до послаблення цих обмежень (серед них: зняття комендантської години і заборони на пересування між адміністративними районами, повернення до шкіл частини молодших учнів, додаткове відкриття крамниць дитячого одягу й взуття і канцтоварів – нині працюють переважно продуктові, аптеки й крамниці побутової хімії й косметики, – а також можливості надання деяких послуг, на кшталт ремонтів).

Обов’язкові респіратори на вулицях, у приміщеннях і транспорті, робота закладів харчування чи інших торговельних закладів тільки на винос за попереднім замовленням тощо наразі залишаються.

Чи згодиться Євросоюзові російська вакцина?

Також раніше 7 квітня повідомляли, що Європейське агентство медпрепаратів (EMA) наступного тижня почне вивчати дані про клінічні випробування російської вакцини «Спутнік V», щоб з’ясувати, чи відповідає вона вимогам стосовно ефективності й безпеки. Затвердження препарату агентством буде частково залежати від визначення того, чи відповідають російські клінічні випробування стандартам GCP («належної клінічної практики»).

EMA від початку березня здійснює й так званий поточний перегляд щодо цієї вакцини на підставі даних, що надходять із різних джерел. Тим часом не відомо, коли її дослідження може бути завершене.

Із країн Європейського союзу вакцину «Спутнік V» використовують наразі без схвалення ЄС тільки в Угорщині. Але там щеплення нею становить лише невелику частку від загального числа вакцинацій.

Крім того, цю не схвалену в ЄС вакцину закупив попередній уряд Словаччини – який через цю закупівлю врешті опинився в відставці. Там російська вакцина й більш ніж через місяць після закупівлі досі не схвалена.

У Європі не мають політичних застережень щодо російської вакцини. Але в ЄС заявляють, що потреби в ній немає, бо вистачить чотирьох уже схвалених на цей час вакцин.

У низці країн Європейського союзу заявляли, що були б ладні використовувати російську вакцину в разі її схвалення в ЄС. При цьому кілька країн висловлювали бажання не купувати її в Росії, а виробляти самостійно, щоб бути впевненими в якості і в дотриманні виробничого процесу – адже в цьому мають сумніви в разі її виробництва в самій Росії.

Чехії, як і іншим країнам ЄС, порівняно з первісними планами щеплення різко бракує вакцин: відразу кілька виробників заявили, що не зможуть надати Євросоюзові законтрактованих обсягів у визначений час.

Наразі в країні приблизно з 10,7 мільйона населення вакциновано, за даними МОЗ Чехії, понад 1 мільйон 252 тисячі людей, які отримали принаймні одну з двох необхідних доз; обидві дози отримали майже 612 тисяч.