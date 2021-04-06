Коронавірус і Словаччина: російська вакцина, через яку уряд пішов у відставку, досі не схвалена

У Словаччині, де таємна закупівля прем’єр-міністром понад місяць тому російської вакцини від COVID-19 «Спутнік V» призвела до його відставки, ця вакцина досі не схвалена, повідомили в словацькому Державному інституті контролю медпрепаратів.

Цей інститут, який має право на підставі наданого міністром охорони здоров’я винятку схвалити для використання в країні вакцину, яка не має схвалення в Європейському союзі, не може без достатніх даних ухвалити фахове рішення щодо переваг і ризиків від цієї вакцини, сказала його речниця Маґдалена Юркемікова словацькому агентству TASR.

Причиною є брак даних від виробника, незбіжність лікарських форм і неможливість порівнювати різні партії вакцини, які використовуються в різних дослідженнях і застосовуються в різних країнах, наголосила вона.

Самих лише лабораторних тестів, які здійснив сам словацький інститут, для висновку щодо ефективності і безпечності для людей недостатньо, додала речниця.

Також і речниця Міністерства охорони здоров’я Словаччини Зузана Еліашова сказала агентству, що висновок щодо російської вакцини ще не готовий.

Словацьке видання Denník N з цього приводу пише, що аргументом за закупівлю для Словаччини несхваленої в Євросоюзі російської вакцини «Спутнік V» була, зокрема, стаття в медичному журналі Lancet із позитивною оцінкою цієї вакцини і її ефективності. Але, як пише видання, вакцини, завезені до Словаччини, не ідентичні тим, які оцінював журнал.

На цей час у Словаччині щеплення проти COVID-19 здійснюють вакцинами Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Першу дозу з двох необхідних отримали майже 759 тисяч людей, а обидві – майже 264 тисячі з приблизно 5,5 мільйонів населення країни.

Словаччина закупила в Росії загалом два мільйони доз вакцини «Спутнік V» завдяки виняткові, який надав тодішній голова МОЗ країни. На цей час офіційно підтверджене прибуття 200 тисяч доз.

Цю закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно навіть від інших партій коаліції, витративши на її закупівлю і перевезення бюджетні кошти. Коли коаліційних партнерів поставили перед фактом прибуття літаків із російськими вакцинами до Словаччини 1 березня, вони виступили з різкою критикою такого кроку.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.

По кількох тижнях політичної кризи прем’єр-міністр Іґор Матович заявив про відставку, якої від нього вимагали і опозиційні партії, і дві партії урядової коаліції з чотирьох, і президентка Чапутова.

За домовленістю партій, новим прем’єром став дотеперішній міністр фінансів Едуард Геґер, а Матович натомість зайняв його міністерську посаду в новому коаліційному уряді.

Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Словацький Державний інститут контролю медпрепаратів нещодавно завершив її випробування на мишах і морських свинках, які не виявили негативних наслідків.

Вакцину «Спутнік V» у Євросоюзі використовують наразі без схвалення ЄС тільки в Угорщині. Але й там частка щеплень нею становить лише лічені відсотки від загального числа вакцинацій.

У Європі не мають політичних застережень щодо російської вакцини і довіряють опублікованим даним про її ефективність. Але в ЄС заявляють, що потреби в російській вакцині немає, бо вистачить чотирьох уже схвалених на цей час вакцин.

Тим не менше, Європейське агентство медпрепаратів від початку березня здійснює так званий поточний перегляд щодо цієї вакцини на підставі даних, що надходять із різних джерел. Тим часом не відомо, коли її дослідження може бути завершене.

У низці країн Європейського союзу заявляли, що були б ладні використовувати російську вакцину в разі схвалення. При цьому кілька країн висловлювали бажання не купувати її в Росії, а виробляти самостійно, щоб бути впевненими в якості і в дотриманні виробничого процесу, в яких мають сумніви в разі виробництва в Росії.