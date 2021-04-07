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07 квітня 2021, Київ 21:42
Фотогалереї

Фоторепортаж: коронавірус стрімко розповсюджується на Львівщині – чи витримає медицина?

В Україні продовжує погіршуватися епідеміологічна ситуація на тлі зростання захворювань на COVID-19. Українська медична система уже на межі, а кількість вільних ліжок із киснем у медзакладах стає все менше. Львівщина входить до числа областей, де одна із найскладніших ситуацій із так званою «третьою хвилею» інфікування коронавірусною інфекцією.

За словами керівника департаменту охорони здоров’я Львівщини Ореста Чемериса, загалом у лікарнях Львова та області перебуває понад 3400 пацієнтів. У деяких районах області медикам доводиться облаштовувати ліжко-місця прямо в коридорах, а кисень розходиться на раз.

Яка ситуація нині на Львівщині та в обласному центрі і чи є шанси на покращення? Про це у фоторепортажі Радіо Свобода.
У Львові в &laquo;ковідне&raquo; відділення перетворили приміщення медичного коледжу післядипломної освіти. Тут, у приміщенні цього закладу, який входить до комплексу лікарні швидкої допомоги, пацієнтів розмістили вздовж коридорів, холів, кабінетів та будь-яких інших приміщень
1 У Львові в «ковідне» відділення перетворили приміщення медичного коледжу післядипломної освіти. Тут, у приміщенні цього закладу, який входить до комплексу лікарні швидкої допомоги, пацієнтів розмістили вздовж коридорів, холів, кабінетів та будь-яких інших приміщень
І пацієнти продовжують надходити. Нині тут пона 530 хворих. І більшість із них &ndash; кисневозалежні
2 І пацієнти продовжують надходити. Нині тут пона 530 хворих. І більшість із них – кисневозалежні
В останні дні на добу в лікарню швидкої допомоги у Львові прибуває від 25 до 35 хворих. Виписується &ndash; менше. Одна з найбільших проблем те, що пацієнти не вчасно звертаються за меддопомогою, каже лікарка &laquo;ковідного&raquo; відділення Марта Заремба
3 В останні дні на добу в лікарню швидкої допомоги у Львові прибуває від 25 до 35 хворих. Виписується – менше. Одна з найбільших проблем те, що пацієнти не вчасно звертаються за меддопомогою, каже лікарка «ковідного» відділення Марта Заремба
Медиків бракує, а на їхні плечі лягає велике навантаження із такою кількістю пацієнтів.&nbsp; &laquo;Тяжкі часи настали як і для медиків, так і для пацієнтів. Перебіг хвороби став складнішим. І не усі медикаменти діють. Це уже не той ковід, що був рік тому. Був легший перебіг хвороби, легше лікувався. Зараз надходять набагато важчі хворі. Чи то люди розслабилися сильно, чи то штам такий&raquo;, &ndash; каже лікарка
4 Медиків бракує, а на їхні плечі лягає велике навантаження із такою кількістю пацієнтів. 

«Тяжкі часи настали як і для медиків, так і для пацієнтів. Перебіг хвороби став складнішим. І не усі медикаменти діють. Це уже не той ковід, що був рік тому. Був легший перебіг хвороби, легше лікувався. Зараз надходять набагато важчі хворі. Чи то люди розслабилися сильно, чи то штам такий», – каже лікарка
Лікарі просять при наявності симптомів одразу звертатися до медиків, адже наслідки можуть бути безповоротні
5 Лікарі просять при наявності симптомів одразу звертатися до медиків, адже наслідки можуть бути безповоротні
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Лікарі додають, що нині під удар потрапляють молоді люди, які, на перший погляд, здорові
7 Лікарі додають, що нині під удар потрапляють молоді люди, які, на перший погляд, здорові
&laquo;Я вже більше ніж три тижні хворію. В лікарні я уже другий тиждень. Насправді, це зовсім не весело. Краще поберегтися, одягнути маску і не відвідувати жодних публічних заходів&raquo;, &ndash; каже Володимир. Нині він користується концентратором кисню, адже сатурація в крові ще досить низька. Та ще деякий час тому його стан був набагато гірший, адже йому довелося задіювати апарат штучної вентиляції легень. Чоловік каже, що з того світу вибрався. Йому лише 40 років
8 «Я вже більше ніж три тижні хворію. В лікарні я уже другий тиждень. Насправді, це зовсім не весело. Краще поберегтися, одягнути маску і не відвідувати жодних публічних заходів», – каже Володимир. Нині він користується концентратором кисню, адже сатурація в крові ще досить низька. Та ще деякий час тому його стан був набагато гірший, адже йому довелося задіювати апарат штучної вентиляції легень. Чоловік каже, що з того світу вибрався. Йому лише 40 років
Під апаратом ШВЛ три дні лежав і цей молодий чоловік. Йому 23 роки. Каже, що подумав, що простудився. Потім дійшло до запалення легень. Та коли звернувся до медиків й отримав позитивний тест на COVID-19, одразу ж госпіталізували. Нині він продовжує лікуватися, як і сотні інших людей у цій лікарні
9 Під апаратом ШВЛ три дні лежав і цей молодий чоловік. Йому 23 роки. Каже, що подумав, що простудився. Потім дійшло до запалення легень. Та коли звернувся до медиків й отримав позитивний тест на COVID-19, одразу ж госпіталізували. Нині він продовжує лікуватися, як і сотні інших людей у цій лікарні
В реанімацію журналісти не змогли потрапити, адже у разі зйомок там, кажуть в лікарні, буде додаткова завантаженість і зайва людина у відділенні заважатиме рятувати людські життя
10 В реанімацію журналісти не змогли потрапити, адже у разі зйомок там, кажуть в лікарні, буде додаткова завантаженість і зайва людина у відділенні заважатиме рятувати людські життя
Невтішною виглядає картина в області, де, здебільшого, бракне місць у лікарнях. Медикам доводиться облаштовувати ліжка для хворих у коридорах
11 Невтішною виглядає картина в області, де, здебільшого, бракне місць у лікарнях. Медикам доводиться облаштовувати ліжка для хворих у коридорах
Це приміщення Старосамбірської лікарні. А саме психоневрологічне відділення, яке розташоване у Лаврові, за понад 10 кілометрів від райцентру. Добратися туди можна лише вщент розбитою дорогою, яку не ремонтували десяток років
12 Це приміщення Старосамбірської лікарні. А саме психоневрологічне відділення, яке розташоване у Лаврові, за понад 10 кілометрів від райцентру. Добратися туди можна лише вщент розбитою дорогою, яку не ремонтували десяток років
Більшість пацієнтів &ndash; кисневозалежні. Щодня лікарня витрачає понад 1500 літрів кисню (24 балони)
13 Більшість пацієнтів – кисневозалежні. Щодня лікарня витрачає понад 1500 літрів кисню (24 балони)
Так виглядає ковід, показують медики
14 Так виглядає ковід, показують медики
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Навпроти відділення розташований монастир і церква. Люди, які перебувають у лікарні, не раз спостерігали недільну службу в храмі. Відтак, просять, аби прихожани берегли себе, адже хвороба реальна і підступна
17 Навпроти відділення розташований монастир і церква. Люди, які перебувають у лікарні, не раз спостерігали недільну службу в храмі. Відтак, просять, аби прихожани берегли себе, адже хвороба реальна і підступна
Тим часом у Старому Самборі відкривають ще одне відділення, де обіцяють розмістити ще 50 хворих
18 Тим часом у Старому Самборі відкривають ще одне відділення, де обіцяють розмістити ще 50 хворих
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Загалом, за час пандемії в Україні захворіли понад 1,78 мільйона людей, із них 35 498 людей померли
21 Загалом, за час пандемії в Україні захворіли понад 1,78 мільйона людей, із них 35 498 людей померли
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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