Фоторепортаж: коронавірус стрімко розповсюджується на Львівщині – чи витримає медицина?

В Україні продовжує погіршуватися епідеміологічна ситуація на тлі зростання захворювань на COVID-19. Українська медична система уже на межі, а кількість вільних ліжок із киснем у медзакладах стає все менше. Львівщина входить до числа областей, де одна із найскладніших ситуацій із так званою «третьою хвилею» інфікування коронавірусною інфекцією.
За словами керівника департаменту охорони здоров’я Львівщини Ореста Чемериса, загалом у лікарнях Львова та області перебуває понад 3400 пацієнтів. У деяких районах області медикам доводиться облаштовувати ліжко-місця прямо в коридорах, а кисень розходиться на раз.
Яка ситуація нині на Львівщині та в обласному центрі і чи є шанси на покращення? Про це у фоторепортажі Радіо Свобода.
За словами керівника департаменту охорони здоров’я Львівщини Ореста Чемериса, загалом у лікарнях Львова та області перебуває понад 3400 пацієнтів. У деяких районах області медикам доводиться облаштовувати ліжко-місця прямо в коридорах, а кисень розходиться на раз.
Яка ситуація нині на Львівщині та в обласному центрі і чи є шанси на покращення? Про це у фоторепортажі Радіо Свобода.
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