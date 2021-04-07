Фоторепортаж: коронавірус стрімко розповсюджується на Львівщині – чи витримає медицина?

8 «Я вже більше ніж три тижні хворію. В лікарні я уже другий тиждень. Насправді, це зовсім не весело. Краще поберегтися, одягнути маску і не відвідувати жодних публічних заходів», – каже Володимир. Нині він користується концентратором кисню, адже сатурація в крові ще досить низька. Та ще деякий час тому його стан був набагато гірший, адже йому довелося задіювати апарат штучної вентиляції легень. Чоловік каже, що з того світу вибрався. Йому лише 40 років