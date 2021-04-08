Лікарня «Укрзалізниці» в Одесі запустила менше половини «ковідних» ліжок, ніж була зобов’язана – Радуцький

У десятиденний термін парламентський комітет із питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування очікує звіт щодо готовності одеської лікарні «Укрзалізниці» приймати пацієнтів із коронавірусним захворюванням COVID-19. Таку заяву комітет зробив за підсумками виїзного засідання в Одесі.

«Те, що лікарня «Укрзалізниці» не приймала пацієнтів – це службова недбалість. Ще восени була постанова уряду, і лікарня знала, що мають приймати ковідних пацієнтів. Але з 390 ліжок, що в них є, вони підготували тільки 40 ліжок, де є концентратори. При тому, що брали зобов’язання на сто ліжок», – заявив голова комітету Михайло Радуцький.

У самій лікарні ситуацію наразі не коментували.

Перевірка лікарні була головною ціллю поїздки комітету, наголосив Радуцький. За даними місцевої влади, тільки в квітні лікарня повідомила, що в них не вистачає потужності електромереж, щоб в лікарні працювали кисневі концентратори.

Радуцький зазначив, що така ж ситуація із лікарнями «УЗ» в Харкові і Києві – не використані ані гроші відомства, 160 мільйонів, ані 60 мільйонів гривень, які виділила Національна служба здоров’я.

Також члени комітету відвідали 1-у міську лікарню в Одесі і мобільний шпиталь, розгорнутий на базі Одеського обласного центру соціально небезпечних хвороб. На засідання комітету зателефонувала волонтер Катерина Ножевнікова, яку увімкнув на гучний зв’язок народний депутат Олексій Леонов. Вона засудила те, що члени комітету не відвідали «проблемні» лікарні Одеси, і закликала вирішити проблеми із нестачею ліжок і кисню.

Комітет також доручив облдержадміністрації проаналізувати ліжковий фонд у «ковідних» лікарнях регіону і забезпечити виконання плану по розгортанню ліжок і оснащенню киснем.

Радуцький повідомив, що нестачу кисню обговорювали на зустрічі прем’єр-міністра із бізнесом і представниками Міністерства економіки. На Одещині випускати кисень має не тільки Одеський припортовий завод, наголосив народний депутат, а ще і підприємство «Кріопром».

«Вони ще не подавали запит на ліцензію на виробництво медичного кисню. Прем’єр-міністр отримав інформацію про них і буде подавати цю інформацію на Міністерство охорони здоров’я. «Кріопром» дасть 390 тонн кисню – не все, що потрібно, але також непогано», – повідомив він.

За минулу добу на території Одеської області, за даними ДУ «Одеський лабораторний центр МОЗ України», лабораторно підтверджено методом ПЛР 1142 особи, хворі на COVID-19. На 8 квітня 2021 року в лікарнях Одещини розгорнуто для лікування «ковідних» пацієнтів 3417 ліжок, з них 3309 із киснем.