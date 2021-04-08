Кличко розповів, чи можуть у Києві продовжити локдаун

Суворі карантинні заходи, запроваджені в Києві, можуть продовжити, якщо хвиля захворюваності на коронавірусне захворювання COVID-19 не спадатиме, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Вік сказав про це, коментуючи в ефірі телеканалу «Україна 24» інформацію про те, що карантин у Києві нібито може бути продовжений до 10 травня.

«Я дуже здивований такою інформацією, тому що рішення про продовження карантинних обмежень ухвалює не київський міський голова, а комісія ТЕБ і НС. Інформація поширюється з невідомих джерел. Одне можу сказати – ми можемо продовжити цей карантин, але будемо виходити тільки з цифр захворюваності. Якщо буде продовжуватися хвиля захворюваності, я не виключаю, що це може статися. Зараз 4-й день обмежень, і ми наступного тижня будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю, а якщо знизиться, то обмеження будуть, як і планувалося, до 16 числа», – сказав Кличко.

Від 5 квітня в Києві посилено карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, закрили дитячі садки, школи, а громадський транспорт, в тому числі і метро, працює тільки за спецперепустками.