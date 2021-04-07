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07 квітня 2021, Київ 17:09
Новини | Коронавірус

Раніше за добу – 1 млн пасажирів, зараз – 150-200 тис: столичне метро оптимізує рух на час локдауну

Вагон метро на станції «Академмістечко» в ранковий час, Київ, 5 квітня 2020 року

У столичному метрополітені вирішили оптимізувати графіки руху поїздів на період посиленого карантину у Києві, повідомила пресслужба підземки.

«З початку посилених карантинних заходів у понеділок, 5 квітня, київським метрополітеном скористалося 152 тисячі пасажирів. У вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тисяч поїздок. Раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей. У 2019 році підземкою користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня. Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення», – йдеться в повідомленні.

Перший день локдауну в Києві у фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Перший день локдауну в Києві у фото

Від 5 квітня в Києві посилено карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, закрили дитячі садки, школи, а громадський транспорт працює тільки за спецперепустками

У Київському метрополітені додали, що за минулорічний локдаун не доотримали доходів на 621 мільйон гривень.

До 16 квітня проїзд у громадському транспорті, в тому числі метро Києва, здійснюється винятково за спецперепустками.

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