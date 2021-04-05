Поліцейські у Києві посилили контроль: перевіряють спецперепустки на транспорті (фото)

У поліції Києва повідомили, що у складі мобільних груп спільно із співробітниками Муніципальної охорони та військовослужбовцями Нацгвардії, поліцейські проводять профілактичну роботу з метою необхідності дотримання протиепідемічних заходів.

«Столичні правоохоронці перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках у громадський транспорт та метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, аби транспорт не був переповнений. У разі виявлення порушень, поліцейські складають адміністративні матеріали», – йдеться в повідомленні.

Крім того, працівники поліції патрулюють у лісопаркових зонах та інших громадських місцях, де можливе скупчення громадян. Також за допомогою гучномовця звертаються до перехожих та застерігають виконувати карантинні вимоги, повідомили у поліції.

«Вкотре закликаємо громадян не порушувати встановлених протиепідемічних заходів, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись соціальної дистанції, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку», – звернулися правоохоронці.

Відсьогодні Київ посилює карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, закриваються дитячі садки, школи, а громадський транспорт, в тому числі і метро, працюватиме тільки за спецперепустками.

Водночас на час локдауну муніципальні парковки, на майданчиках «Київтранспарксервіс», будуть безкоштовними.

Раніше керівників підприємств попросили організувати роботу співробітників дистанційно, а бо відправити їх у відпустку. Влада Києва запевнила, що вестиме жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.