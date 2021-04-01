КМДА оприлюднила порядок отримання спецперепусток на проїзд у транспорті з 5 квітня

У Київміськдержадміністрації розповіли про деталі стосовно спецперепусток, тільки при наявності яких із 5 квітня можна буде користуватися громадським транспором, зокрема, метро в Києві.

В адміністрації оприлюднили повний перелік вимог до цієї перепустки – щодо форми, змісту, умов отримання, з яким можна ознайомитись за посиланням.

Головні ж вимоги до спеціальної перепустки, це те, що вона повинна мати таку інформацію:

Назву підприємства (установи), організації;

Прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка отримує спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті;

Мокра печатка підприємства (установи), організації та підпис керівника цієї установи;

Термін дії спеціальної перепустки для проїзду в громадському транспорті до 16.04.2021.

Повідомляється, що спецперепустка для проїзду в громадському транспорті дійсна за умови пред’явлення службового посвідчення або паспорту, чи посвідчення водія, та наявності у особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду.

«Спецперепустки будуть видаватися виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій міська влада рекомендує перевести працівників на дистанційний режим роботи», – вказали у КМДА.

Київ із 5 квітня запроваджує більш суворі карантинні обмеження через зростання захворюваності та смертності, пов’язані з COVID-19. До 16 квітня закриваються школи і дитсадки. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, весь громадський транспорт, включно з метро, працюватиме за спецперепустками.