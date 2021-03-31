З 5 квітня Київ закриває всі школи. Транспорт працюватиме за спеціальними перепустками

З 5 квітня Київ посилює карантинні обмеження, заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Україна-24». Місто планує закрити всі школи і дитячі садочки, увесь громадський транспорт працюватиме за спеціальними перепустками.

Він наголосив, що останніми днями у столиці понад тисячу нових хворих щодоби.

«Тенденції до поліпшення ситуації в нас зараз немає. А от до погіршення і колапсу медицини є! Тому Київ таки запровадить більш суворі обмеження. В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня! З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури», – заявив мер столиці.

Він зазначив, що керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.

Заклади громадського харчування зможуть і надалі працювати тільки на виніс чи доставку.

Продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.

«Ми деталізуємо документом всі обмеження. І діятимуть вони, як мінімум, до 16 квітня. Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого розповсюдження вірусу. І не допустити трагічних наслідків», – наголосив мер Києва.

Столиця запровадила жорсткий карантин з 20 березня. Серед іншого рішення обмежує роботу закладів харчування, забороняє масові заходи та діяльність закладів культури.

31 березня міська влада звітувала, що заповненість ліжок для хворих на COVID-19 у комунальних медзакладах становить майже 80 відсотків.