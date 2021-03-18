У Києві запроваджують суворий карантин із 20 березня по 9 квітня – Кличко

У ніч із п’ятниці на суботу, тобто від 20 березня у Києві запроваджуються додаткові карантинні обмеження, зважаючи на «без перебільшення загрозливу ситуацію» з поширенням COVID-19. Таке рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій Києва, а повідомив про це мер міста Віталій Кличко 18 березня.

Обмеження діятимуть упродовж трьох тижнів: з 20 березня по 9 квітня.

Суворий карантин передбачатиме:

заклади культури (кінотеатри, театри, музеї, концертні зали) не працюватимуть;

торговельно-розважальні центри (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів та магазинів із продажу засобів гігієни та побутової хімії) не працюватимуть;

релігійні богослужіння відбуватимуться, лише якщо є можливість забезпечити площу приміщення не менше, ніж 10 квадратних метрів на одну особу;

масові заходи (розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші) – під забороною. Глядачам не дозволятиметься перебувати на трибунах під час спортивних матчів. Ці обмеження діятимуть навіть раніше, і стосуватимуться також матчу 1/8 фіналу Ліги Європи «Шахтар» (Донецьк) – «Рома» (Італія), запланованого на четвер у Києві;

заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс;

автозаправкам можна працювати за умови дотримання санітарних норм, утім, без обслуговування клієнтів у кафе-зонах;

перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом;

спортивні та фітнесзали працюватимуть, проте без групових занять;

дитячі садочки працюватимуть, як і раніше;

школярі ж після канікул повернуться до дистанційного навчання.

Напередодні Київ ухвалив рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів з 18 березня.

Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу. Приватному бізнесу також радять працювати з дому.

Громадський транспорт працюватиме в звичайному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. При цьому заповнюваність транспорту не має перевищувати 50%, зазначив Кличко.



«Я закликаю всіх поставитись свідомо та відповідально до ситуації та обмежень, які будуть запроваджені. Нам потрібно виграти час, щоб не стався колапс медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей», – наголосив мер.

Кличко зауважив, що суворий карантин є вимушеним, проте дуже необхідним заходом, адже ситуація з COVID-19 у Києві стрімко погіршується.

За минулу добу зафіксовано понад тисячу нових випадків інфікування, понад 3300 хворих із цим діагнозом на сьогодні вже госпіталізовано, з них 148 додались за минулу добу. Заповнюваність ліжок у столиці – понад 70%, сказав мер.

Наразі Київ перебуває в «помаранчевій зоні», а нові обмеження є рішенням місцевої влади.