Кличко прогнозує «червону» зону для Києва за тиждень, Садовий оголосив про посилений карантин у Львові

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві продовжує ускладнюватися, і якщо не вжити заходів, місто може опинитися в «червоній» зоні епідемічної небезпеки «максимум за тиждень», заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Останні тижні ми бачимо підвищення рівня захворюваності… Ситуація ускладнюється з кожним днем, сьогодні захворіли майже 1200 людей, збільшується кількість шпиталізованих.. Динаміка поширення хвороби стала загрозливою… ми можемо повернутися до локдауну… Я думаю, що час іде на декілька днів, максимум тиждень», – заявив Кличко в ефірі телеканалу «Україна 24» 17 березня.

За словами Кличка, станом на 17 березня в київських лікарнях зайняті понад 3700 ліжок для хворих на COVID-19, за загальної кількості – 4500.

Мер наголосив, що за збереження такої динаміки вільні місця в лікарнях, які приймають хворих на COVID-19, можуть закінчитися вже за кілька тижнів.

Тим часом, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті з 19 березня буде запроваджений посилений карантин, який триватиме до 28 березня:

молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;

припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

заклади громадського харчування працюють «на виніс» і доставку;

у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;

всі масові заходи переносяться;

салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

У телеграмі Садовий написав, що міська влада вирішила не чекати на рішення Кабміну й ухвалювати рішення негайно, бо динаміка госпіталізації тяжких хворих не зменшується.

«Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання. Тому просимо всіх при можливості залишатись вдома, носити маски, дотримуватись дистанції», – написав Садовий.

Міністерство охорони здоров’я 15 березня оновило розподіл на карантинні зони. У «червоній» залишаються чотири області – Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька.

«Помаранчеву» зону розширено з восьми до 11 регіонів: Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Решту регіонів віднесено до «жовтої» зони.